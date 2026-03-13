Guía (PSOE) alerta de que "el modelo privatizador de Azcón ya ha llegado al Hospital de Alcañiz"

El diputado del PSOE Rafael Guía, en el Hospital de Alcañiz. - PSOE.

ALCAÑIZ (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha alertado este viernes de que "el modelo privatizador" del Gobierno autonómico de Jorge Azcón "ya ha llegado al Hospital de Alcañiz" con el contrato que el Salud ha sacado a licitación para externalizar parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología durante seis meses por algo más de 428.000 euros.

Ante las explicaciones de la Consejería, que ha apuntado que la "infradotación estructural de la plantilla" y el déficit de traumatólogos "sostenido en el tiempo" impiden hacer frente a las largas listas de espera que existen en este momento, tanto en consultas externas como en cirugía, los socialistas han señalado que "nunca antes había sido necesario un contrato de estas características en el hospital bajoaragonés y en ningún caso haciendo uso de la empresa privada".

Rafael Guía ha afirmado que, frente a otros planes de choque que contaban con los propios profesionales de la sanidad pública, Azcón está apostando por "el modelo privatizador del Partido Popular, que externaliza todos los servicios a empresas amigas como Quirón o Ribera Salud".

"Lo que no consiguieron cuando diseñaron un hospital de Alcañiz de gestión privada, al estilo del modelo madrileño que tanto le gusta a Azcón, lo están intentando ahora de esta forma, mediante contratos que ya no son tan puntuales y con los que dicen querer solucionar situaciones que ellos mismos han creado a base de mala gestión", ha sentenciado Guía.

Y es que los socialistas han puesto el acento en que desde junio de 2023, de acuerdo a la última lista de espera del anterior Gobierno autonómico liderado por el PSOE, la demora media en las listas de espera traumatología en el Hospital de Alcañiz ha aumentado en 170 días, pasando de 288 días a los 457 días de febrero de 2026. De esta forma, los pacientes del Bajo Aragón esperan con el Gobierno de Jorge Azcón más de 15 meses para ver al traumatólogo.

PLANIFICACIÓN

Para los socialistas, al Gobierno de Jorge Azcón le falta "planificación" para mejorar la calidad asistencial "mediante personal y recursos propios del sistema público", garantizando "la adecuada y urgente citación de los pacientes". De hecho, Rafael Guía ha destacado que la Consejería de Sanidad "ni siquiera ha presentado datos para demostrar que este modo de gestionar, que ya se está aplicando desde hace meses en el Obispo Polanco de Teruel con servicios como el de dermatología, ofrezca buenos resultados".

Así, Guía ha puesto el acento en la "falta de calidad asistencial" de las citas en fines de semana y festivos "en horario prácticamente ininterrumpido", así como las dudas sobre el posterior seguimiento clínico de los pacientes, o el "agravio comparativo" que supone que estos especialistas de la empresa privada perciban retribuciones "que duplican" las de los profesionales del sistema público de salud. "No solo es injusto, sino profundamente desmotivador para quienes llevan años defendiendo la sanidad pública desde dentro", ha dicho.

El secretario general de los socialistas turolenses ha asegurado que es necesario "dar la respuesta más rápida posible" a quienes "están sufriendo" una demora de 457 días para una consulta externa de cirugía ortopédica y traumatología en el hospital de Alcañiz, pero, a falta de conocer los detalles concretos del contrato, ha puesto en duda de que sea necesario formalizar un contrato por siete meses con la sanidad privada. "¿Por qué este periodo de tiempo y no las seis semanas que duraban los contratos de dermatología en el Obispo Polanco de Teruel?", se ha preguntado.

Así, aunque desde el Gobierno de Aragón aseguran "que solo se pagaran las atenciones que se realicen", en el PSOE han alertado de la posibilidad "de que se privilegie" las consultas privadas "para maximizar los beneficios de las empresas". "Cosas peores estamos viendo en los modelos de gestión privada que aplican las comunidades gobernadas por el Partido Popular", ha dicho Guía.

"Estos planes de choque no son más que parches que no han demostrado ser efectivos. ¿Son necesarios en este hospital, sobre todo cuando aseguran desde la propia consejería de Salud que ya se han cubierto las 7 plazas de la plantilla de Traumalogía? Tenemos nuestras dudas. Habrá que estar muy atento al desarrollo del contrato, porque para nosotros estas medidas suponen un paso más en el desmantelamiento progresivo del sistema público sanitario", ha concluido el secretario general de los socialistas turolenses.