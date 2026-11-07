Guía (PSOE) dice que el PP "solo tiene bulos, ataques e insultos frente a los problemas reales de los turolenses"

TERUEL 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Teruel, Rafa Guía, ha denunciado que el Partido Popular "vuelve a desplegar el único programa que tiene: el ataque, el bulo y los insultos", frente a "un Partido Socialista que afronta las elecciones del próximo 29 de noviembre con la defensa de los derechos, los servicios públicos y las oportunidades para la ciudadanía como prioridades".

Guía ha lamentado que el PP "recurra nuevamente a la confrontación política en lugar de presentar soluciones a los problemas que afectan a la provincia de Teruel" tras la visita de hoy de Cayetana Álvarez de Toledo. "Lo que deja muy claro el Partido Popular es que no tiene soluciones para los problemas reales de la gente de la provincia de Teruel", ha afirmado.

En este sentido, el secretario general de los socialistas turolenses ha señalado directamente la gestión del Gobierno de Jorge Azcón, que, a su juicio, se caracteriza por la falta de resultados. "Los años de gobierno de Azcón así lo demuestran: muchos anuncios, cero realidades", ha denunciado.

Guía ha puesto como ejemplos la situación de los accesos al hospital, las dificultades para acceder a una vivienda y los problemas relacionados con la dependencia, ámbitos en los que ha reprochado al Ejecutivo autonómico su falta de respuestas. "No fueron capaces ni de poner en marcha los accesos al hospital, ni han aportado soluciones al problema de la vivienda o de la dependencia", ha señalado.

Asimismo, ha criticado el modelo político del Partido Popular, al que ha acusado de apostar por los recortes y la privatización de los servicios públicos. "Siempre apuestan por lo mismo: por recortar las pensiones, por privatizar la sanidad y la educación, y son incapaces de afrontar la realidad", ha afirmado.

Frente a ello, Guía ha defendido que las elecciones del próximo 29 de noviembre suponen una oportunidad para confrontar dos modelos de sociedad. "Desde el Partido Socialista tenemos muy claro lo que nos estamos jugando el 29 de noviembre: el modelo de sociedad que queremos, un país con más derechos y más oportunidades", ha destacado.

Por último, el secretario general del PSOE Teruel ha cuestionado el liderazgo del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por recurrir, según ha denunciado, a la descalificación en lugar de ofrecer alternativas políticas.

"España y Aragón no nos merecemos un liderazgo como el de Feijóo, que necesita tirar de bulos y ataques ante la falta de propuestas", ha concluido.