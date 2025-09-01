Guitarte (Aragón-TE), sobre su apoyo a los Presupuestos: "Nada va a ser como en 2023, hay pactos que siguen en el aire"

Archivo - El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón en imagen de archivo. - GOBIERNO DE ARAGÓN/FABIÁN SIMÓN - Archivo

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario en las Cortes Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha querido enfriar las expectativas del presidente Azcón para conformar una mayoría parlamentaria que permita aprobar los presupuestos de la Comunidad de 2026.

En declaraciones a Europa Press, Guitarte ha avisado de que "nada va a ser como en el año 2023", cuando los votos de su formación se unieron a los de PP, Vox y PAR para aprobar las cuentas públicas aragonesas.

"Para empezar, ha apuntado, "porque para apoyar parte de aquellos presupuestos se adquirieron unos compromisos con Aragón Teruel Existe que no se han cumplido todavía".

Una circunstancia que lleva a Guitarte a poner en cuarentena la fiabilidad del principal firmante del acuerdo: "Llevamos dos años de legislatura y ya sabemos de la poca seriedad de este Gobierno en cuanto a cumplir lo que prometen. Tenemos pactos por escrito que siguen en el aire, promesas que no se han cumplido y que o se resuelven ya o se las recordaremos públicamente. Así que no, señor Azcón, las cosas no son iguales hoy que en 2023", ha advertido.