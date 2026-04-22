Guitarte (A-TE) dice que "Aragón tiene el triste récord de ser la Comunidad con más poder de la ultraderecha"

El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte. - ARAGÓN-TERUEL EXISTE.

TERUEL 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe (A-TE), Tomás Guitarte, ha afirmado este miércoles que gracias al pacto alcanzado por el presidente del Gobierno autonómico en funciones, Jorge Azcón (PP), y el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, "Aragón tiene el triste récord de ser la Comunidad con más poder de la ultraderecha".

"Una vicepresidencia y tres macro consejerías es un tercio largo del Gobierno. ¿Y a cambio de qué? Ni siquiera Azcón ha sido capaz de garantizar que haya presupuestos para los próximos cuatro años", ha dicho Guitarte.

También ha aseverado: "Personalmente, como aragonés, me parece especialmente ofensivo que esta semana que estamos celebrando el orgullo de ser aragoneses tengamos que ver cómo Vox, un partido que no cree en las autonomías, se vanagloria de este pacto de gobierno".

Para Tomás Guitarte, "que queden en sus manos áreas como Servicios Sociales, que dependen de las autonomías y que ejecutan las comarcas en el territorio, nos debería preocupar mucho todos los aragoneses". Ha añadido que en la presentación del acuerdo solo se ha hablado de la agenda nacional, "ni siquiera de temas que incumban a Aragón".

El dirigente de Teruel Existe ha continuado asegurando que "el mayor responsable de que hoy en Aragón empeore la calidad democrática de nuestro Gobierno es Azcón: Él convocó elecciones anticipadas en las que perdió dos diputados y es quien ha firmado un pacto que vamos a pagar todos los aragoneses".

Guitarte ha considerado que "el problema es cuando un partido como el PP, por pura torpeza política, le permite llevar a cabo todo eso que lleva en el programa" y ha señalado que en esta legislatura habrá "indefinición, cesiones sin cuento por parte del PP y ni un solo compromiso serio por parte de Vox: El mundo al revés". "Hoy no es un buen día para Teruel ni para Aragón", ha concluido.