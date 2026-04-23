Guitarte (A-TE) muestra su "preocupación" por las competencias de Bienestar Social en el nuevo Gobierno de Aragón

El portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe (A-TE) en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha mostrado este jueves, 23 de Abril, su "preocupación" por lo que ocurrirá con las competencias de Bienestar Social en el nuevo Gobierno de Aragón, que le corresponderá ejercer a un miembro de Vox, en aplicación del acuerdo alcanzado por este partido con el PP.

Tras asistir al acto oficial del Día de la Comunidad Autónoma, en el Palacio de La Aljafería, Guitarte ha realzado el "orgullo" de ser aragoneses y ha reiterado su "compromiso" con el desarrollo de Aragón, tras lo que ha señalado que Aragón tendrá "el triste récord" de ser la Comunidad Autónoma donde "mayor peso específico" adquiere Vox, reconociendo que "es fruto del resultado electoral".

Respecto a las reivindicaciones del presidente del Gobierno en funciones, Jorge Azcón, de las infraestructuras, Guitarte ha dicho que la Comunidad Autónoma tiene competencias "importantísimas" en "aspectos clave".

Ha afirmado que Aragón no puede ser "una tierra de progreso" si no hay cohesión territorial, lo que es competencia de la Comunidad Autónoma, mencionando el problema de la despoblación de las zonas periféricas, emplazando a convertirlo en "una de las prioridades de la acción política de nuestros Gobiernos".

Tomás Guitarte ha defendido un modelo de Comunidad Autónoma "que de verdad nos integre a todos, a todas las personas, a todos los territorios", criticando que a este respecto "no hay una apuesta firme ni definida" por parte de Azcón.

Por otra parte, ha considerado que en el acuerdo PP-Vox "se ha impuesto la perspectiva de ámbito nacional" y que Vox está firmando acuerdos "pensando enlas elecciones generales de 2027 más que en los propios problemas concretos de cada Comunidad Autónoma" con la intención de "introducir su marco ideológico" y "tensión".