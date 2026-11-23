El cabeza de lista de Teruel Existe al Congreso, Tomás Guitarte; el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno; el concejal de Andorra, Antonio Donoso; y el candidato al Senado, Daniel Sancho. - TERUEL EXISTE

ANDORRA (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

El candidato de Teruel Existe al Congreso en las elecciones generales del 29N, Tomás Guitarte, ha denunciado este lunes desde el polígono industrial de Andorra "el abandono de las instituciones" a la cuenca minera turolense, "donde no han aplicado la firmeza y compromiso que hemos visto en otros territorios para la reindustrialización necesaria en la zona".

"No vamos a admitir que una zona industrial potente que tenía la provincia de Teruel se deje caer por un proceso de reconversión mal llevado a cabo. Tenían que haber planificado bien la alternativa antes de ir al cierre de lo que estaba funcionando", ha afirmado Guitarte.

El líder de Teruel Existe y candidato al Congreso, junto al concejal de la localidad, Antonio Donoso, han recordado que su formación fue "la única que se opuso realmente a la demolición de la central térmica", exigiendo desde su primera intervención en el Congreso en enero de 2020 una transición justa, que comenzase por crear una alternativa antes de cerrar la central.

"Vemos cómo las promesas de empleo y recursos no han llegado al territorio". "No vamos a consentir de ninguna manera que una zona potente industrial que tenía la provincia, como era la zona de Andorra --y como sigue siendo todavía, pero con falta de potencia-- se deje caer precisamente porque se haya gestionado mal un proceso de reconversión que en otros sitios se ha hecho de otra forma y se ha hecho bastante mejor".

Así, "exigimos que ese proceso de reconversión sea, al menos, como se ha hecho en otras zonas de España, con aportación de industrialización real, más allá de la que pueda venir del proceso de adjudicación de los megavatios".

Guitarte ha reclamado la reindustrialización, inversiones que generen alternativas reales de actividad y empleo, diversificar la economía de esta comarca, así como la actuación urgente en el apoyo al tejido industrial local.

Del mismo modo, la construcción de la autovía A-68 en esta zona de la provincia, completar la elevación de aguas de Andorra, y el desarrollo del ferrocarril con la reconversión de la vía de tren de Andorra, prolongada hasta una terminal ferroviaria integrada en su área industrial.

"También, trabajar para que lleguen nuevos proyectos y para apoyar a las empresas que ya están en marcha, favorecer el relevo empresarial, la actividad económica existente y a los autónomos en estos sectores que hay en la comarca", ha dicho.

Guitarte ha considerado preciso mantener la exigencia de planes de acompañamiento con creación de empleo suficiente en las nuevas adjudicaciones de megavatios en el concurso del nudo mudéjar por parte del Ministerio.

POWER EXPERIENCE

La formación turolense ha instado también al desarrollo de la iniciativa 'Power Experience', para la dinamización económica y cultural de la provincia a partir de la protección y recuperación del patrimonio industrial minero de las comarcas turolenses, y su utilización como recurso endógeno para el desarrollo, con la participación del Instituto de Transición Justa, el propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y el Gobierno de Aragón.

"No conocemos ninguna otra propuesta para el territorio, de ningún partido. Tenemos un FITE para desarrollar proyectos de desarrollo e impulso a la provincia, que sean diferenciales y permitan un impulso real, pero el Gobierno del PP-Vox lo utiliza para pagarse partidas ordinarias del presupuesto que deberían asumir directamente como en el resto de Aragón", ha concluido Guitarte.