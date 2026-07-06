Hacienda reúne a las comunidades para fijar la senda de estabilidad de los Presupuestos: Aragón reclama hasta un 0,4%

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Fernando Sánchez - Europa Press

El Consejo de Ministros podría aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad al día siguiente, en su reunión del martes

ZARAGOZA/MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, reúne este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), así como a la Comisión Nacional de Administración Local, para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

A esa reunión acude Aragón con una demanda para elevar su déficit del 0,1% concedido el año pasado al 0,3% o 0,4% para poder seguir prestando sus servicios públicos, según fijó este domingo el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en declaraciones a Aragón TV recogidas por Europa Press.

"El año pasado nos dieron el 0,1%, lo que era muy poco en proporción al conjunto de España, y nosotros entendemos que lo justo para Aragón sería en torno a un 0,3% o un 0,4% hasta que tengamos un nuevo sistema de financiación, ya que tenemos serias dificultades con el techo de gasto y con la regla de déficit que nos dan para poder tener unos servicios adecuados al territorio", estableció el consejero.

El ejecutivo aragonés sigue abogando por que la reforma de la financiación autonómica, que no forma parte de la reunión del orden de día de esta reunión sino de una siguiente, se negocie entre todas las comunidades autónomas y reclama que la despoblación y la orografía cuenten a la hora del reparto de los fondos.

Después de que el Gobierno haya presentado el cuadro macroeconómico de base de los Presupuestos, que conlleva una mejora de proyecciones para el crecimiento de la economía española, el siguiente paso de la tramitación de las cuentas públicas es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

Tras esto, el Gobierno podría aprobar al día siguiente, en su reunión del Consejo de Ministros del martes, tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, para después remitirlo todo a las Cortes para su votación, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

La previsión es que Congreso de los Diputados vote en el Pleno del próximo 14 de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

En caso de que se rechacen ese día, como ya ha ocurrido otras veces en la legislatura, se prevé una segunda votación en un pleno el día 23 de julio. Tanto el Pleno del 14 de julio como el del día 23 serán extraordinarios al realizarse fuera del plazo de sesiones ordinarias del Congreso, que concluye el 30 de junio.

El Gobierno ya ha intentado esta legislatura aprobar los objetivos de estabilidad de anteriores ejercicios presupuestarios, pero ha fracasado varias veces, la última en diciembre de 2025 cuando el Ejecutivo pretendía tramitar los Presupuestos de 2026.

En esa ocasión, el Gobierno planteó una senda fiscal que pasaba por reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.

Por subsectores, se fijó un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2029 --el mismo que el planteado el año pasado--, al tiempo que se marcó la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos.

El fracaso de los objetivos en las Cortes Generales no implica que el Gobierno no prosiga con la presentación de los Presupuestos, pues consiguió el respaldo de la Abogacía del Estado para presentar otra base de reparto de déficit que no tiene que someterse al control parlamentario, en concreto el plan fiscal estructural a medio plazo remitido a la Comisión Europea.

CPFF ANTES DE AGOSTO PARA LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La intención de Hacienda es convocar otro Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del mes de agosto, como paso previo a la aprobación del nuevo modelo de financiación por parte el Consejo de Ministros y su tramitación por parte de las Cortes Generales.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ya ha mantenido reuniones con las comunidades autónomas que han mostrado su voluntad de dialogar en torno a la propuesta.

Las comunidades autónomas del PP se han quejado de que el Ministerio de Hacienda no incluya la financiación en la reunión de este lunes, aunque sí que han avanzado que ellos intentarán forzar la conversación para mostrar su rechazo al plan propuesto por el Gobierno central.

Es más, las regiones 'populares' no han acudido a estas citas bilaterales con Hacienda sobre financiación autonómica y mantienen su negativa al planteamiento del Gobierno por negociarlo previamente entre ERC y PSC.