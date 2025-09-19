Hallan el cadáver de un hombre en una caravana en una antigua área de servicio de Pina de Ebro

PINA DE EBRO (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, todavía sin identificar, en el interior de una caravana estacionada en la antigua área de servicio El Ciervo, en la N-II a su paso por el municipio zaragozano de Pina de Ebro.
El aviso se recibió este miércoles, a las 08.50 horas, ha informado el Instituto Armado, que ha aclarado que no se han apreciado signos de violencia en el cuerpo.
El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para realizar la correspondiente autopsia.