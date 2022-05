Harinera ZGZ acoge 'Amplify: Haz tuyo el futuro de Europa', organizado por Culture Action Europe

ZARAGOZA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Harinera ZGZ acoge este lunes, 9 de mayo, la última sesión del proyecto 'Amplify: Haz tuyo el futuro de Europa', que ha trabajado en 12 países europeos reuniendo ideas, propuestas, recomendaciones y reflexiones sobre el estado del sector de la cultura en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Ese mismo día, Día de Europa 2022, el proyecto 'Amplify' concluirá con un acto final híbrido para dar visibilidad a las voces de artistas, trabajadores culturales, activistas y líderes comunitarios en diálogo con decisores políticos de toda Europa.

El evento, llamado 'Amplify in action', reunirá a participantes de 12 países con el fin de elaborar una estrategia y de llevar a cabo una campaña de guerrilla en redes sociales, llamando a la acción e interpelando de forma directa a los responsables políticos, líderes culturales e institucionales de la UE.

A lo largo del día, Culture Action Europe organizará en directo charlas con artistas, con los participantes de 'Amplify' así como con representantes políticos de la UE.

En España, Interarts y la Red de Espacios y de Agentes de Cultura Comunitaria (REACC), participarán en el Día de Europa 2022 organizando un evento híbrido en el espacio cultural Harinera Zaragoza, con la presencia de actores culturales comunitarios. Se tratará de una jornada de reivindicación, pero también de celebración junto con el resto de participantes europeos del proyecto Amplify.

'Amplify in Action' está comisariado de manera conjunto por Culture Action Europe, la principal red europea de organizaciones culturales (Bruselas) como parte del proyecto '#Amplify: Make the Future of Europe Yours project', el Centro de Bellas Artes - BOZAR (Bruselas), la Fundación Europea de la Cultura (Ámsterdam) y De Balie (Ámsterdam).

Se puede seguir online el Día de Europa 2022 y '#Amplify in Action' en: 'https://europeday.eu/'.