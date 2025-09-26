Herido el conductor de un tractor en Borja al volcar el vehículo en una finca

Los bomberos de la DPZ han auxiliado al tractorista accidentado. - DPZ.

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un tractor ha resultado herido al volcar cuando se encontraba en una finca de Borja (Zaragoza), siendo trasladado a un centro sanitario en una ambulancia del 061, ha informado la DPZ.

El suceso ha ocurrido este jueves por la tarde, cuando el conductor del tractor ha quedado atrapado en el interior del vehículo, han señalado las mismas fuentes.

En las labores de rescate han participado Bomberos de Diputación de Zaragoza de los Parques de Tarazona y el jefe de guardia del Parque de La Almunia, así como la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil.