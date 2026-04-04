Heridos leves tres vecinos de Huesca en un accidente de tráfico en Pueyo (Navarra)

Imagen del vehículo implicado en el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA/HUESCA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres varones vecinos de HUesca han resultado heridos leves la mañana de este sábado tras una colisión por alcance entre un coche y un camión a la altura del punto kilométrico 58 de la carretera AP-15 (Autopista de Navarra), en el término municipal de Pueyo.

El centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 06.51 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, que han acudido con su ambulancia de soporte vital básico, otras dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Guardia Civil.

Los bomberos han liberado a los tres ocupantes del coche, que se encontraban atrapados, y posteriormente han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de tres varones, de 48, 35 y 25 años y residentes en Huesca, que han sido trasladados con policontusiones de carácter leve. El conductor del camión, un varón de 42 años, residente en Ucrania, ha resultado ileso.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra que se han hecho cargo de la investigación del siniestro y la regulación de la circulación en la zona.