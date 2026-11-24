TERUEL 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, ha acusado al Gobierno de Aragón de Jorge Azcón de practicar "la política mala" con el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), después de que la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero, "lo utilizara para la confrontación política dudando de su firma ante los medios de comunicación pese a que sabía que hoy se iba a aprobar".

Sancho ha confirmado que el Ministro de Hacienda, Arcadi España, ya trasladó a los representantes del PSOE el pasado viernes en Teruel que la intención del Gobierno de España era aprobar el Fondo en el Consejo de Ministros de este martes pero por "prudencia y el respeto institucional" prefirió no anunciarlo entonces se anunció entonces.

"Yo ayer cuando ví que salía la señora Vaquero pensaba que iba a recurrir el FITE, como recurrieron el día 4 el Real Decreto de la Escuela Rural, que igual no quieren tampoco que venga el FITE a Aragón", ha ironizado Sancho afeando la actitud del que ha calificado como "el peor Gobierno que hemos tenido en Aragón en la historia de la democracia".

El candidato al Congreso también ha rechazado que Azcón y su Gobierno se arroguen más responsabilidad que nadie en la última ampliación del FITE, que ha hecho posible que en esta nueva convocatoria alcance los 86 millones de euros. "El FITE empezó con Felipe González, lo duplicó José Luis Rodríguez Zapatero y ha vuelto a aumentar con Pedro Sánchez. Ese es el FITE", ha subrayado.

"Nosotros y los alcaldes que lo hemos sufrido sabemos qué FITE querían Rajoy y Luisa Fernanda Rudi, que era reducir al máximo el periodo de ejecución. Primero se lo quisieron cargar, la presión popular les hizo que lo dejaran, pero intentaron que no se ejecutara para no poner el dinero que les correspondía a Aragón y al Gobierno de España", ha explicado Herminio Sancho recordando que con la llegada de Javier Lambán y de Pedro Sánchez a los Gobiernos de Aragón y España se comenzó a ejecutar de modo plurianual "para poder dedicar todos los recursos y conseguir llegar al noventa y tantos por cien de ejecución. Porque todo lo que no ejecuta se pierde".

CREER EN LA PROVINCIA DE TERUEL

Con estos antecedentes, Herminio Sancho ha pedido dejar claras las diferencias entre el PSOE y el PP: "entre un Gobierno que cree en nuestra provincia, en el hecho diferencial de Teruel, y un Gobierno que su obsesión siempre ha sido cargarse el FITE. Yo ayer sentía vergüenza ajena escuchando a la señora Vaquero", ha concluido.

Sobre la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Jorge Azcón, la candidata al Senado María José Villalba también ha incidido al señalar la mala situación de los servicios públicos competencia de la Comunidad Autónoma, "pese a que el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha trasladado en los últimos años más recursos para cubrir estos servicios".

"En los encuentros que hemos mantenido con ciudadanos de todas las comarcas, la inquietud que nos han trasladado y que es coincidente en todos los municipios que hemos visitado, es la preocupación por los servicios básicos públicos que son necesarios en nuestros pueblos, como es la sanidad o la educación", ha destacado apuntando que esta realidad "no confirma más que la voluntad política de quienes gobiernan las comunidades autónomas, la mayoría de ellas en manos de PP y Vox".

Así, ha afirmado que esta es "la hoja de ruta" de una derecha y ultraderecha "que prefieren la privatización mientras nosotros queremos que nuestras vecinas y vecinos puedan disponer de esos servicios necesarios de calidad". Finalmente ha vuelto a subrayar la paradoja: "a más recursos, los servicios son más deficitarios y la gente lo esta notando", ha dicho Villalba.