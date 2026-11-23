El portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero; la candidata al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco; y el vocal del CEN, Alejandro Nolasco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha alertado este lunes de "la pavorosa crisis de vivienda que está robando el futuro a los jóvenes" y ha aseverado: "Hemos pasado de ser un país de propietarios a convertirnos en un país de propietarios sin casa". Ha hecho estas declaraciones en Parque Venecia, en la capital aragonesa.

Antes de participar en el evento público 'Cuida lo tuyo', junto a la candidata de Vox al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco, y el vocal del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejando Nolasco, en el Centro Cívico 'Isaac Valero', Hernández Quero ha considerado que "todo lo que se ha hecho en materia de vivienda en los últimos años solo ha servido para agravar el problema".

"En los últimos cinco años en España han entrado seis millones de personas que tienen la mala costumbre de desear un techo y cuatro paredes, que necesitan una casa, y no hay casa para ellos", ha afirmado el portavoz de Vivienda de Vox, indicando que se construyen menos de 100.000 viviendas al año y el parque ya construido "está sufriendo menguas importantísimas como consecuencia de las regulaciones abusivas que ha habido sobre los arrendamientos urbanos por parte de la izquierda desde 2018".

De esta forma, "cada vez hay más personas buscando casa y cada vez menos casas disponibles", produciédonse "una escasez" de vivienda en toda España, ha continuado Hernández Quero, apuntando que faltan 750.000 casas en España, un déficit que se ha generado desde 2021, cuando comenzó una "ola masiva de inmigración" que se eleva a seis millones de personas en cinco años, el último año 1.400.000, "el equivalente a toda la población de Aragón".

"Es como si de pronto metiéramos a toda la población de Aragón a buscar casa, a necesitar servicios, a necesitar empleo, y esto evidentemente genera un colapso, una saturación, un tensionamiento en los precios y escasez".

"El resultado de que haya cada vez más personas buscando casa y menos casas disponibles es que la gente utiliza, como estrategia para poder hacer frente a los altos precios fruto de este desequilibrio entre oferta y demanda, estrategias que tienen que ver con meterse en la casa en la que antes entraba una familia, ahora dos, tres o cuatro familias".

"Eso está llevando a que en España estemos redescubriendo condiciones habitacionales que ya parecían propias del pasado", ha señalado Hernández Quero, añadiendo que "esto es absolutamente memoria histórica"

También ha aseverado: "Que la gente tenga que vivir con realquilados, con subarriendo, compartiendo la cocina y haciendo turnos para entrar al baño, es algo que habíamos dejado felizmente atrás hace ya mucho tiempo y, sin embargo, lo estamos redescubriendo por obra y gracia de las políticas de vivienda y de fronteras abiertas que hemos tenido".

El dirigente de Vox ha mencionado "los 'castigns' inmobiliarios, que están llevando a filtrar por enta, por antigüedad del contrato laboral, por solvencia o por perfil familiar", por lo que "aquellas personas que cumplen con mejores características entran al mercado y los que no, se quedan fuera".

Según los datos del INE, ha observado, hay más de tres millones de personas que buscan casa cada año y no la encuentran: "Son los inalquilables, jóvenes con una renta baja, autónomos con ingresos inestables, viudas que solamente viven de la pensión, familias que tienen un abuelo dependiente o madres divorciadas con niños a cargo que se han visto completamente fuera de juego", a lo que Vox plantea "darle la vuelta como si fuera un calcetín".

REMIGRACIÓN

"Donde ha habido políticas de hiperdemanda Vox plantea que no puede entrar nadie más y que, de hecho, muchos de los que están aquí tienen que irse".

Vox propone un plan de remigración "para hacer hueco a los cientos de miles de españoles que siguen fuera porque se fueron de nuestro país, que fueron expulsados a patadas". "Hoy tenemos que hacer hueco para que puedan volver, para que puedan reengancharse al mercado laboral en España, para que puedan volver a estar con sus familias".

"Donde había regulaciones abusivas sobre el mercado de alquileres, Vox propone unas relaciones estables de arrendamientos urbanos entre caseros e inquilinos, dando a cada uno aquello que necesita".

"Un arrendador lo que está buscando es garantía en el cobro y garantía en la recuperación de la posesión, y es posible dárselo, y cuando se lo demos habrá entonces oferta abundante y en la medida en la que sea abundante podrá ser asequible".

Carlos Hernández Quero ha abogado, asimismo, por reformar la ley del suelo para "construir más y más rápido", también por suprimir los impuestos a la compra de la primera vivienda, que "son un robo" y están favoreciendo que muchos jóvenes que se han formado y han estado trabajando se queden fuera del mercado de la vivienda "y esto no puede seguir sucediendo".