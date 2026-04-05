El Homenaje Templario de Monzón estrenará un nuevo vídeo promocional con protagonistas renovados

Durante esta semana se grabará en el castillo de Monzón el nuevo video que servirá para promocionar el homenaje templario en redes, televisiones, cines y otros medios audiovisuales. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

La XXIV edición del Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón prepara una de sus principales novedades que es la producción de un nuevo vídeo promocional, que servirá para impulsar la difusión de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional, que se celebrará del 22 al 24 de mayo en Monzón.

La grabación del audiovisual tendrá lugar esta misma semana en el emblemático Castillo de Monzón, uno de los escenarios históricos clave del evento, y contará con la participación de los nuevos actores que darán vida a los personajes principales de la recreación histórica.

Entre las novedades más destacadas de esta edición se encuentra, precisamente, la renovación de los protagonistas. Tras años interpretando los mismos papeles, el homenaje introduce nuevos rostros para encarnar al rey Jaime I, a Ramón de Berenguer y al maestre templario Guillem de Mont-rodón. En concreto, los personajes estarán representados por Jorge Espino Alamán, Lucas Busqueta Mur y David Herbera Montull, respectivamente.

El vídeo, que se realizará por la productora Aragón Influye, narrará "la historia de un niño rey aprendiendo su destino junto a su maestro y su primo", reforzando el componente emocional y pedagógico de esta recreación histórica. La pieza audiovisual se difundirá a través de redes sociales, televisiones, cines y otros soportes, con el objetivo de atraer a nuevos visitantes y consolidar el evento como una cita de referencia.

Además del cambio en los personajes adultos, también se ha renovado el papel de los dos niños protagonistas, lo que supone un relevo generacional en la representación de uno de los episodios más relevantes de la historia medieval aragonesa.

La organización continúa trabajando en los preparativos de esta edición con reuniones periódicas junto a asociaciones participantes y otros agentes implicados. El siguiente hito será la presentación del cartel oficial, que será el primero en incluir a los nuevos protagonistas y que incorporará los distintivos de Fiesta de Interés Turístico Nacional, de Aragón y de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.

PREPARATIVOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dentro de la organización del evento, también avanza la planificación de espacios clave como las jaimas, que volverán a instalarse en el Parque de la Azucarera. Tras resolverse su adjudicación, el Ayuntamiento ha convocado una reunión informativa el próximo 9 de abril en el Salón de Plenos para explicar el funcionamiento de estos espacios, resolver dudas y coordinar la participación de colectivos y vecinos.

El Homenaje Templario destaca precisamente por su carácter participativo, en el que asociaciones, voluntarios y ciudadanía se implican activamente para recrear el ambiente medieval y dar vida a la historia de Monzón.

UNA RECREACIÓN QUE REVIVE LA HISTORIA DE JAIME I

Este evento conmemora la estancia en Monzón del joven Jaime I el Conquistador entre los años 1214 y 1217, periodo en el que fue tutelado por la Orden del Temple bajo la protección de Guillem de Mont-rodón.

Durante esos años, la localidad se convirtió en un enclave estratégico del reino, siendo testigo de la formación de quien llegaría a ser uno de los monarcas más importantes de la historia de Aragón. El homenaje recrea este episodio histórico a través de representaciones, ambientación medieval y actividades culturales que atraen cada año a miles de visitantes.

Jornadas como esta sitúan a Monzón reafirma como motor cultural y turístico, incorporando novedades como este nuevo vídeo promocional para seguir proyectando su patrimonio más allá del territorio.