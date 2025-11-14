El Hospital Quirónsalud Zaragoza aplica la tecnología más avanzada para la detección temprana del cáncer de pulmón

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza aplica la tecnología más avanzada para la detección temprana del cáncer de pulmón - HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza aplica la tecnología más avanzada para la detección temprana del cáncer de pulmón, que es uno de los más frecuentes y con mayor morbimortalidad en todo el mundo.

Con motivo de su día mundial, que tendrá lugar el 17 de noviembre, desde el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza se ha subrayado la importancia del diagnóstico precoz, ya que detectar la enfermedad en sus fases iniciales se asocia directamente con mayores tasas de curación.

Uno de los ejemplos que refleja los avances en el abordaje de esta patología es el caso del paciente aragonés, José Ruiz Ramo, que comparte su historia en el proyecto divulgativo 'Píldoras de vida'.

Tras detectar una alteración en las pruebas diagnósticas, se confirmó la presencia de dos lesiones malignas, una de ellas en el pulmón.

En apenas unos días y gracias a la coordinación multidisciplinar del hospital, se realizaron todas las exploraciones necesarias: PET-TC, fibrobroncoscopia, pruebas funcionales respiratorias y una ecobroncoscopia (EBUS), técnica de alta precisión realizada por el doctor Carlos Orellana, que permite el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón.

VENTAJAS

En la actualidad, el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza es el único centro privado en Aragón que dispone de esta tecnología avanzada. La doctora Nadia Muñoz González, responsable de la Unidad de Cirugía Torácica en el centro hospitalario, ha explicado que el paciente fue intervenido mediante una lobectomía superior izquierda con la técnica Uniportal VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery), una cirugía torácica de mínima invasión que se realiza a través de una única incisión de entre 2 y 4 centímetros.

"Este tipo de procedimiento reduce la inflamación, favoreciendo una recuperación mucho más rápida y una reincorporación temprana a la vida cotidiana", ha señalado la especialista.

Tras la intervención, el paciente continúa su seguimiento médico con controles regulares y hábitos saludables: ejercicio moderado, alimentación equilibrada y deshabituación tabáquica. "El espíritu de superación y el apoyo familiar son claves en el proceso", ha afirmado.

Por su parte, la doctora Muñoz González ha recordado que "iniciar la deshabituación tabáquica desde el momento del diagnóstico y mantenerla durante el posoperatorio es "esencial" evitar complicaciones y mejorar la evolución tras la cirugía".

Además, recomienda mantener una pauta analgésica adecuada, realizar curas correctas y promover la actividad física progresiva, así como la fisioterapia respiratoria, "fundamentales para favorecer la recuperación funcional y prevenir complicaciones pulmonares".

REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE MORBIMORTALIDAD

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza tiene como objetivo conseguir una reducción en las tasas de morbimortalidad vinculadas a este tumor.

Por ello, y en línea con este propósito, la especialista Nadia Muñoz González ha tenido la oportunidad, tanto a lo largo de toda su trayectoria profesional como recientemente, de formarse junto al doctor Diego González-Rivas, reconocido cirujano torácico a nivel internacional, en dos de los tres centros de referencia mundial en enfermedades respiratorias: el Shanghai Pulmonary Hospital y el First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University.

Ambos representan un modelo de excelencia médica, ya que aplican protocolos avanzados para la detección temprana y realizan alrededor de 150 cirugías diarias de cáncer de pulmón. "En estos centros, el diagnóstico y tratamiento de los estadios iniciales se desarrolla en un plazo de 24 a 48 horas, integrando todas las pruebas necesarias y utilizando procedimientos de cirugía torácica mínimamente invasiva", concreta la doctora Muñoz González.

INNOVACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza promueve la detección temprana del cáncer de pulmón y, para ello, utiliza equipos de última generación, como la tomografía computarizada de baja dosis para cribado en pacientes de alto riesgo, el PET-TC de alta precisión para la estadificación o la broncoscopia mínimamente invasiva con EBUS para biopsias más precisas.

El doctor Orellana ha indicado que "el centro hospitalario cuenta con programas de cribado mediante TAC de baja dosis para personas de alto riesgo, como mayores de 55 años con antecedentes familiares, fumadores o exfumadores". "Trabajamos para seguir avanzando en el diagnóstico del cáncer de pulmón y así poder llevar a cabo un abordaje terapéutico en estadios más tempranos", ha añadido.

En este sentido, el especialista ha detallado cuatro etapas diferentes: "En el estadio I, la tasa de supervivencia a cinco años oscila entre el 60% y el 80%. Sin embargo, en un estadio IV, esta cifra disminuye al 5% o al 10%".

Los tratamientos son más eficaces en las etapas iniciales, antes de que el cáncer se extienda. "Además, un diagnóstico precoz permite opciones menos invasivas y más efectivas, mientras que, en estadios más avanzados, los procedimientos se centran en controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida con terapias sistémicas", ha concluido.