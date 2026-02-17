El Hospital Quirónsalud Zaragoza celebra su primer aniversario como referente en calidad asistencial en Aragón

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, ubicado en la prolongación de la avenida de Gómez Laguna, en el distrito de Casablanca, cumple este mes un año desde que abrió sus puertas. Durante este tiempo, ha reforzado su compromiso con la salud de las personas, aunando tecnología de vanguardia, digitalización y sostenibilidad para consolidarse como un referente en calidad asistencial en Aragón.

El centro ha mantenido una actividad significativa y ha alcanzado hitos estratégicos. Así, la acreditación como hospital universitario ha abierto una nueva etapa que, en colaboración con la Universidad San Jorge, potencia la docencia, la investigación y la innovación sanitaria en la comunidad.

Además, el centro valora la confianza y la buena acogida por parte de los pacientes a lo largo de este año, por lo que el objetivo seguirá siendo garantizar una experiencia personalizada de máxima calidad. Para ello, ha sido y es fundamental el gran trabajo de todo el equipo humano.

MEDIOS PUNTEROS Y PROFESIONALES DE PRESTIGIO

La excelencia, la innovación, la digitalización y la investigación continúan guiando al hospital para mantenerse a la vanguardia de la asistencia sanitaria en Aragón.

El centro dispone de equipos de última generación, un cuadro médico altamente especializado y una completa cartera de servicios con más de 30 especialidades médicas y avanza para ser un referente nacional en cinco áreas: oncología, mujer y cuidados del niño, salud cardiovascular, neurociencias y cirugía ortopédica y traumatología. De esta manera, integra los medios más punteros y tratamientos innovadores que permiten aplicar la medicina de precisión.

La Unidad de la Mujer y Cuidados del Niño comprende 3.000 metros cuadrados y cuenta con un instituto específico. Además, es el primer hospital privado en Aragón con una UCI neonatal y pediátrica para proporcionar la mejor asistencia sanitaria en los primeros días de vida del bebé y dispone de un área de obstetricia con cinco unidades de trabajo de parto y recuperación, dos quirófanos de cesáreas y salas de parto con todas las comodidades, garantizando una atención integral y de alta calidad para la madre y el recién nacido.

Recientemente, ha incorporado una matrona de guardia presencial las 24 horas, un apoyo clave para las familias durante todo el proceso. Oncología se ha equipado con medios de última generación permitiendo a los pacientes que puedan acceder a tratamientos innovadores y personalizados.

La Unidad de Salud Cardiovascular, por su parte, incluye un quirófano híbrido para patologías estructurales, incorpora los últimos avances en imagen cardíaca y alberga el Instituto del Corazón, dedicado a la investigación y optimización de los tratamientos en las diferentes enfermedades del sistema circulatorio.

La Unidad de Neurociencias ofrece consultas externas y servicios especializados en neurología, neuropsicología, neurocirugía (cerebro y columna), diagnóstico por imagen, neurofisiología y programas de recuperación y rehabilitación. Entre las patologías tratadas se incluyen párkinson, alzhéimer, demencias, cefaleas e ictus.

Por otro lado, la Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología se especializa en lesiones del aparato locomotor y en la prevención de enfermedades musculoesqueléticas, utilizando técnicas avanzadas de diagnóstico y tratamiento para ofrecer la máxima calidad asistencial.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Consciente de la importancia de la digitalización para favorecer una atención más ágil y eficaz, el centro dispone de herramientas digitales y de Inteligencia Artificial, optimizando la interacción entre médico y paciente. Además, la transformación digital permitirá seguir avanzando en la calidad asistencial y en la medicina personalizada, aportando un valor añadido en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Con el hospital universitario, la red asistencial en la ciudad se ha ampliado, favoreciendo la coordinación entre especialistas y potenciando las sinergias entre las distintas áreas. De este modo, el Grupo Quirónsalud refuerza su liderazgo en la sanidad privada aragonesa, ofreciendo servicios de calidad a Aragón y al valle del Ebro.