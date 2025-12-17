El Hospital Nuestra Señora de Gracia acoge este jueves y viernes dos jornadas de vacunación sun cita frente a la gripe

La Incidencia De La Gripe Se Sitúa En Aragón En 351,3 Casos Por 100.000 Habitantes. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza acoge este jueves y viernes, 18 y 19 de diciembre, dos nuevas jornadas vacunación sin cita frente a la gripe, en horario de 16.00 a 20.00 horas. Pueden acudir personas que tengan tarjeta sanitaria en todo Aragón. Además, el Departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud están trabajando en organizar la vacunación sin cita, también en los centros de salud, en días posteriores.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha recordado que el objetivo de estas jornadas es facilitar el acceso a la inmunización y reforzar la prevención frente a la gripe en un contexto de elevada circulación del virus.

La incidencia se sitúa en Aragón en 351,3 casos por 100.000 habitantes, según el último dato disponible, correspondiente a la semana del 8 al 14 de diciembre, frente a los 325,1 casos por 100.000 habitantes registrados la semana anterior. El umbral epidémico en la comunidad autónoma está fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes.

Por provincias, la incidencia alcanza los 368,1 casos por 100.000 habitantes en Zaragoza, 356,9 en Huesca y 227,2 en Teruel, lo que refleja una circulación intensa del virus en todo el territorio. Solo ha bajado la incidencia en Zaragoza, al pasar de 384,6 casos por 100.000 en la semana del 1 al 7 de diciembre a 368,1 en la semana del 8 al 14 de diciembre.

Tanto en Teruel como en Huesca, se mantiene una tendencia ascendente, al pasar de 108,2 a 227,2, en Teruel, y de 199 a 356,9, en Huesca. El aplanamiento de la curva de la incidencia global en Aragón y la bajada en la provincia de Zaragoza no supone que vaya a ser la tendencia en las próximas semanas, sobre todo ante la proximidad de las fechas navideñas.

USO DE MASCARILLAS E HIGIENE DE MANOS

Las tres provincias aragonesas se encuentran en nivel 2 de riesgo en aplicación del protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón. Esto implica intensificar las recomendaciones de prevención frente a la gripe, con especial énfasis en la vacunación, especialmente ante el aumento de reuniones familiares y sociales con motivo de las fiestas navideñas.

También es aplicable la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, publicada el miércoles, 26 de noviembre de 2025, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), sobre el uso de mascarillas. En estos momentos, la mascarilla es obligatoria para los profesionales en hospitales y centros de salud de Aragón y altamente recomendable para la población.

Por su parte, la vacunación constituye una herramienta fundamental para reducir hospitalizaciones y prevenir las formas graves de la gripe, que puede provocar complicaciones severas e incluso mortalidad, especialmente en personas con factores de riesgo. No solo ofrece protección individual, sino que también contribuye a reducir la transmisión a personas especialmente vulnerables del entorno, como mayores, menores de edad, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas.

Otras medidas fundamentales son la higiene de manos y el uso de la mascarilla, especialmente cuando se presentan síntomas, además de evitar los contactos sociales. Se han de ventilar espacios y proteger a los más vulnerables.