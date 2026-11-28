Cirujanos de hospitales de León, Madrid, San Sebastián y Barcelona, con los profesores del Hospital Virgen de Valmes (Sevilla) y del Servet (Zaragoza) Sevilla y del Miguel Servet (Zaragoza) - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza ha celebrado la octava edición del Curso de Ecografía Intraoperatoria en Cirugía Hepatobiliar, una iniciativa formativa única en España que reúne a especialistas de diferentes hospitales del país interesados en profundizar en el uso de esta herramienta avanzada durante la cirugía del hígado.

El programa se ha desarrollado entre las jornadas del jueves y viernes 26 y 27 de noviembre, ha estado dirigido por los doctores Alejandro Serrablo, jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática del servicio de Cirugía General del HUMS, y Pablo Parra, jefe de servicio de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática del Hospital de Valme (Sevilla), y ha contado con la participación de profesionales vinculados al Hospital Universitario Miguel Servet.

La actividad ha combinado sesiones teóricas y prácticas, incluyendo el trabajo con simuladores hepáticos, entrenamiento en punciones ecodirigidas, técnicas Doppler y asistencia a cirugías hepáticas.

Esta ha sido ya la octava edición de este curso, lo que ha permitido que, aunque las sesiones deben ser muy minoritarias, se hayan podido formar ya a cerca de 160 cirujanos procedentes de toda España, así como especialistas de Portugal e Italia.

El doctor Alejandro Serrablo destaca que la ecografía intraoperatoria proporciona al cirujano una información dinámica y en tiempo real que complementa las pruebas de imagen realizadas antes de la intervención.

"Disponemos de estudios preoperatorios cada vez más precisos gracias a los avances tecnológicos, pero siguen ofreciendo una imagen estática. La ecografía intraoperatoria nos permite explorar el hígado durante la cirugía tantas veces como sea necesario y obtener información actualizada en tiempo real", explica.

Además, señala que la incorporación de técnicas como el Doppler (que mide el flujo de la sangre en tiempo real a través de arterias y venas), la ecografía con contraste o la elastografía (que mide la rigidez y elasticidad de los tejidos blandos) permite identificar lesiones no visibles en otras pruebas de imagen y conocer las características del tejido hepático.

"Estas herramientas aumentan nuestra capacidad diagnóstica durante la intervención y contribuyen a realizar cirugías más seguras y precisas, especialmente en el tratamiento de los tumores hepáticos", añade.

La ecografía intraoperatoria se ha convertido en una herramienta fundamental para la planificación y ejecución de la cirugía hepatobiliar moderna, al facilitar una mejor delimitación de las lesiones y ayudar a preservar la mayor cantidad posible de tejido sano.