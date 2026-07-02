El Hospital Universitario Miguel Servet inicia la reforma de la planta de Cardiología

La remodelación forma parte del plan Hospital Seguro, que incluye la sectorización de las unidades y mejoras de confort. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza inicia esta semana la reforma de la quinta planta, destinada a la hospitalización de Cardiología, dentro del programa Hospital Seguro sobre sectorización, detección de incendios y alumbrado de emergencia, entre otras reformas.

Aunque en otras plantas las actuaciones vinculadas a este programa se han aprovechado para realizar mejoras puntuales, como trabajos de pintura, renovación de iluminación o sustitución de elementos obsoletos, en el caso de Cardiología se acomete una actuación de mayor alcance.Las obras, con una inversión superior a 395.000 euros, incluyen la renovación de las instalaciones eléctricas, la mejora de baños y zonas comunes y la sustitución de los cabeceros de todas las habitaciones. Estas intervenciones permitirán modernizar completamente la planta y reforzar la seguridad, la accesibilidad y el confort tanto para pacientes como para profesionales.

Mayor impulso a la UCCAR

Además, la actuación permitirá ampliar la Unidad de Cuidados Cardiológicos Intermedios (UCCAR), reforzando así la capacidad asistencial para pacientes que requieren una vigilancia estrecha.

La UCCAR ha supuesto uno de los avances más importantes de la Cardiología del Servet y de toda la Comunidad de Aragón. La jefa de Cardiología del HUMS, la doctora Rosario Ortas, ha explicadp que en esta unidad cada año se atiende a más de 1.200 pacientes con enfermedades cardiovasculares graves, como es el infarto agudo de miocardio, muchos de los cuales, antes de su creación en 2020, precisaban ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La UCCAR ha permitido ofrecer una atención altamente cualificada por parte de cardiólogos y enfermería experta, más especializada cuando el paciente está más grave y más ágil cuando puede recuperarse antes y volver a su vida cotidiana. Asimismo, optimiza el uso de los recursos hospitalarios, reservando las camas de UCI para los pacientes que realmente las necesitan.

La reforma de esta unidad permitirá su ampliación y la incorporación de nuevos circuitos de recuperación rápida (fast track) para procedimientos de Hemodinámica y Electrofisiología.

Por otro lado, entre otros trabajos que se van a realizar en el área de Cardiología, figuran la renovación de la instalación eléctrica de las habitaciones, la modernización de los sistemas de iluminación, la implantación de un nuevo sistema de llamada al paciente y la actualización de distintas instalaciones de apoyo a la actividad asistencial, incluida la UCCAR.

También, se acometerá la reforma de baños y pasillos, con actuaciones sobre pavimentos, puertas y elementos de accesibilidad, así como la renovación de los cabeceros de todas las habitaciones.

La subdirectora de Enfermería de Procesos Médicos y Pacientes Críticos del Servet, Ana Cristina Collado, explica que el objetivo de estos trabajos es "actualizar las instalaciones y mejorar la accesibilidad y el confort de pacientes y profesionales".

REORGANIZACIÓN TEMPORAL

Para compatibilizar la actividad asistencial con el desarrollo de las obras, se ha diseñado un plan de reorganización temporal de espacios que permitirá mantener la atención a los pacientes de Cardiología durante todo el proceso.

La planta se divide en dos alas diferenciadas, A y B. Los trabajos comenzarán en el ala B y, una vez concluidos, continuarán en el ala A, una planificación que permitirá minimizar el impacto de la intervención sobre la asistencia. Durante este periodo, algunos pacientes serán atendidos en espacios de apoyo habilitados en otras unidades del hospital, concretamente en las plantas segunda y sexta.

Una de las salas de Observación de Urgencias ha sido acondicionada para albergar de forma temporal la Unidad de Cuidados Cardiológicos Intermedios (UCCAR), actualmente ubicada en la quinta planta.La adecuación de este espacio comenzó el pasado lunes y el traslado de la unidad se realiza hoy jueves 2 de julio. Esta ubicación provisional se mantendrá durante unas semanas.

Como ocurre cada verano, el hospital aprovecha el periodo estival para acometer actuaciones de mejora y mantenimiento en áreas que registran una elevada actividad asistencial durante el resto del año, planificando los trabajos de forma que puedan compatibilizarse con la atención a los pacientes.

La reforma de la quinta planta de Cardiología concluirá a principios del mes de octubre. Con ella, el Hospital Universitario Miguel Servet continúa avanzando en el desarrollo del programa Hospital Seguro, que ya se ha implementado en ocho plantas del Hospital General, el edificio más antiguo de los cinco que conforman el complejo hospitalario.

El plan, que se desarrollará hasta 2029, tiene como objetivo modernizar progresivamente las infraestructuras del centro y reforzar la seguridad de pacientes, profesionales y visitantes.