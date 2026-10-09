La huelga de las brigadas forestales seguirá suspendida un mes tras el principio de acuerdo con Gobierno de Aragón

Archivo - Trabajos de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). - INFOAR - Archivo

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga de las brigadas forestales de SARGA continuará suspendida hasta el próximo 15 de noviembre después de que el Gobierno de Aragón haya mantenido este jueves una nueva reunión con el Comité de Huelga en la que se ha informado sobre la situación de las medidas previstas en el principio de acuerdo alcanzado el pasado 7 de septiembre en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Durante el encuentro, el Gobierno ha informado de que se está tramitando el incremento salarial del 10 por ciento acordado, al que se añadirá la subida del 5 por ciento correspondiente al personal del sector público para 2026-2027.

Asimismo, se ha trasladado que se está trabajando en la contratación al cien por cien de la jornada de las brigadas dobles y de los puestos fijos de vigilancia.

Además, se ha informado sobre la previsión de aplicar, una vez se produzca la desconvocatoria de la huelga, el reconocimiento económico de 500 euros previsto por la excepcionalidad de la campaña a los trabajadores del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca, del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, del Parque Natural de los Valles Occidentales y al personal de las emisoras que participaron activamente en las labores de extinción de los incendios forestales durante este verano.

Por último, ambas partes han acordado mantener una nueva reunión cuando el Gobierno de Aragón pueda trasladar nueva información sobre la organización del operativo de incendios forestales para 2027.

Durante el encuentro se ha señalado que se está trabajando en la planificación del próximo dispositivo y que su concreción estará vinculada a la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027.