Huesca presenta la nueva línea de autobús urbano que conectará la ciudad con el Parque Tecnológico Walqa

Presentación del bus de Huesca. - EUROPA PRESS

HUESCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva línea de autobús urbano de Huesca - Walqa C4, un servicio impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad, comenzará a funcionar este viernes, 26 de junio, y conectará el centro de la capital oscense con el Parque Tecnológico Walqa, el Hospital Universitario San Jorge, el cementerio municipal, el IES Pirámide y la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca.

En el acto de presentación han participado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el director de Avanza Aragón, José Ramón Lasierra; y el director gerente del Parque Tecnológico Walqa, Carlos Ortas, quienes han destacado la importancia de esta nueva conexión para responder a una demanda histórica de empresas, trabajadores y comunidad educativa.

Lorena Orduna ha remarcado que este es un claro ejemplo de colaboración institucional y de apuesta por el sector privado y por sus empresas, al tiempo que ha agradecido al Gobierno de Aragón por su colaboración y compromiso con este proyecto, así como al parque Tecnológico Walqa, a la empresa Avanza y al equipo del Ayuntamiento de Huesca, cuya disposición ha sido fundamental para que esta línea sea una realidad.

José Ramón Lasierra ha apuntado que en el diseño de los horarios y de las frecuencias se ha colaborado con los centros de demanda, principalmente con Walqa y el IES Pirámide: "Hemos intentado prestar especial atención a la intermodalidad, sobre todo, con la parada de la Estación Intermodal, para conectar estos servicios con el servicio ferroviario y con nuestras líneas interurbanas que vienen de fuera de la ciudad y las líneas del transporte urbano en la Plaza de Navarra".

Lasierra ha precisado que el servicio se desarrollará con los mismos vehículos existentes y con las mismas tarifas. También ha confiado en que haya un trasvase de vehículos particulares al transporte público.

"Si la afluencia de usuarios va por donde esperamos, esta nueva línea permitiría ahorrar entre 7 y 10 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a lo que más de 400 árboles tardan en depurar a la atmósfera", ha apostillado Lasierra.

En este sentido, el director gerente del Parque Tecnológico Walqa ha afirmado: "Esta línea lleva 24 años siendo solicitada y por fin es una realidad y va a ayudar mucho a la movilidad de la ciudad y es un día feliz, porque una de las cosas que me decían siempre es que Walqa está lejos, ya no está lejos, está dentro del transporte público urbano".

MEJORA DEL TRANSPORTE

La nueva línea supone un paso adelante en la mejora del transporte público urbano y da respuesta al crecimiento experimentado por el Parque Tecnológico Walqa, que supera ya los 900 trabajadores y ha pasado de 59 a más de 85 empresas en los dos últimos tres años, así como al incremento de alumnado previsto en la Escuela Politécnica Superior con la implantación del Grado de Farmacia.

El servicio se prestará de lunes a viernes laborables con once expediciones diarias en cada sentido, manteniendo estos horarios también durante el periodo estival.

El recorrido partirá de la Estación Intermodal y contará con paradas en Plaza de Navarra, Hospital Universitario San Jorge, Cementerio Municipal, IES Pirámide, Escuela Politécnica Superior y Parque Tecnológico Walqa, completando un trayecto aproximado de treinta minutos por sentido.

La implantación de esta nueva línea ha sido posible tras la modificación del contrato del servicio de transporte urbano, aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Huesca. La prestación del servicio corresponde a Avanza, concesionaria del transporte urbano de la ciudad. Se realizarán 39.640 kilómetros anualmente en esta línea y su impacto económico asciende a 206.200,36 euros.

La actuación se desarrolla en colaboración con la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Tecnológico Walqa, que asumirá el 80% del coste del servicio, mientras que el Ayuntamiento de Huesca financiará el 20% restante, conforme al convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades.

Este modelo de cooperación permitirá consolidar una conexión estratégica para el desarrollo económico, empresarial y universitario de Huesca.

Con la puesta en marcha de esta línea, el Ayuntamiento de Huesca continúa reforzando la movilidad sostenible y la accesibilidad a los principales polos de actividad de la ciudad, facilitando los desplazamientos diarios y ofreciendo una alternativa eficaz al vehículo privado para trabajadores, estudiantes y usuarios de los distintos servicios situados a lo largo del recorrido. El precio por viaje es de un euro.