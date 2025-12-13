El IAACC Pablo Serrano acoge este próximo miércoles la presentación del cómic del 'Libro de la Cadena'

Portada del cómic del 'Libro de la cadena"'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El IAACC Pablo Serrano acoge este próximo miércoles 17 de diciembre la presentación del cómic del 'Libro de la Cadena', publicación que trata sobre el Fuero de Jaca y el origen de los fueros de Aragón.

'El Libro de la Cadena' es el primer cómic de una nueva colección impulsada por el Gobierno de Aragón, que pretende acercar a los lectores de hoy hitos y acontecimientos relevantes en la historia de Aragón y que forman parte esencial de la identidad aragonesa.

El cómic es obra del ilustrador David Guirao y el escritor Pepe Serrano que, durante más de un año, han investigado, documentado y trabajado para reflejar la importancia histórica que tuvo el Libro de la Cadena, con el asesoramiento del catedrático de historia Domingo Buesa. En el acto del Museo Pablo Serrano, estarán acompañados por Sara Jotabe y David López, reconocidos ilustradores y autores de cómics.

El cómic tiene como principal objetivo la divulgación veraz y respetuosa, pero, a la vez, con una narrativa e ilustración llena de fantasía, donde ficción y realidad conviven para que su lectura sea enriquecedora.

El objetivo es que el lector más joven descubra hitos, periodos y acontecimientos relevantes de Aragón, de una manera amena y divertida, sin perder nunca el rigor.

En el cómic, conocemos a Valeria, Lorién y Ángel, una familia de magos que pertenecen a la Orden de los Guardianes de las Palabras y cuya principal misión es proteger la cultura y el conocimiento: una grave amenaza acecha en la ciudad de Jaca y El Libro de la Cadena corre un serio peligro. En su misión de protegerlo, los protagonistas tendrán que viajar a las distintas etapas del pasado de la ciudad.

EL LIBRO DE LAS CUBIERTAS VERMELLAS

El Libro de las Cubiertas Vermellas o Libro de la Cadena es un manuscrito custodiado en el Archivo Municipal de Jaca. En este libro, se copiaban todos los privilegios reales, estatutos, donaciones y decretos a favor de la ciudad de Jaca.

Abarca el periodo comprendido entre el año 931 y el siglo XIV, con 101 hojas de pergamino. Está encuadernado en tapas de madera forradas de cuero rojo, color que le dio nombre de 'Cubiertas Vermellas', y estaba atado a un soporte del Ayuntamiento jaqués mediante una cadena, de allí su otra denominación. El acto de presentación de la publicación tuvo lugar en el marco de las jornadas "Jaca, Reino y Leyenda", organizadas por el Ayuntamiento de Jaca.

PARTICIPANTES DE PRIMER NIVEL INTERNACIONAL

Sara Jotabe es autora de cómic, ilustradora y humorista gráfica. Es presidenta de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic (AAAC) desde el año 2018, miembro de la Junta Directiva de la Sectorial del Cómic de España, y fundadora y presidenta de Comiqueras: mujeres+ del cómic.

Es autora de cómics en los que predomina el humor unido a una especial sensibilidad por las causas sociales. Ha participado en varias obras colectivas además de realizar trabajos de ilustración y de desarrollar labores de divulgación como docente. Ha organizado y participado en varias exposiciones a nivel nacional e internacional.

David López es autor de cómics, principalmente dibujante, pero también como autor completo, con dibujo y guion. Ha trabajado con editoriales estadounidenses: primero, con DC Cómics, se encargó de colecciones como "Fallen Angel" y "Catwoman".

En 2008, da el salto a Marvel Cómics, con "Avengers: The Reunion" (2008), en la que trajo el amor de los superhéroes protagonistas a Zaragoza, y continuó en la editorial dibujando para algunas de sus series de cabecera: X-Men, Spider-Man o Guardians of the Galaxy. Su aportación más mediática a la mitología marveliana ha sido su trabajo en "Capitana Marvel", junto a Kelly Sue de Connick,Pepe Serrano trabaja como maestro.

Desde el 2009, ha publicado en Nalvay los libros "Máziel Spück y el misterio del cuadro", "Cocina rápida para tortugas" y "Peponman", este último junto con Álvaro Ortiz. Además, ha escrito en coautoría con Daniel Nesquens "Casi un millón de cuentos". Ganó el XXXIII Concurso de Narrativa Infantil Vila d'Ibi, con su libro "El asombroso viaje del señor Bianchi". Publicó con Apila Ediciones el álbum "Cómo envolver un regalo en 10 pasos".

David Guirao lleva casi veinte años de dedicación profesional al mundo de la ilustración. Ha creado material gráfico para carteles, juegos educativos, animación, storyboards e incluso fallas.

Pero donde más disfruta dibujando es en el mundo de los libros y los cómics. Ha ilustrado obras clásicas como "Leyendas", de Gustavo Adolfo Bécquer, El Quijote o La Celestina.

Entre sus libros ilustrados, destaca "El Jardín de Ulises", de Soledad Puértolas. Heraldo de Aragón le otorgó el premio de Literatura infantil y juvenil. Además de ilustrar, Guirao imparte charlas y talleres de ilustración.