El IAACC Pablo Serrano revive tres décadas de cambios sociales en la tercera exposición 'Aragón y las artes'

Presentación de la exposición 'Aragón y las artes 1976-1995'. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) Pablo Serrano inaugura este jueves la exposición 'Aragón y las artes 1976-1995', que sigue contando el relato del arte aragonés contemporáneo centrándose ahora en tres décadas de cambios sociales, de transición y de creación de las nuevas instituciones democráticas.

Esta muestra, que reúne casi 750 obras artísticas y documentales del propio museo y de un centenar de instituciones y particulares, es la tercera entrega del proyecto 'Aragón y las artes', que comenzó en 2021 abordando el periodo 1939-1957 y continuó en 2023 con otra exposición dedicada a los años transcurridos entre 1957 y 1975.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha expresado en la rueda de prensa de presentación que hoy es "un día especialmente significativo para uno de los proyectos más importantes que tiene Aragón", como es el Museo Pablo Serrano, al que ha definido como "una seña de identidad de la cultura aragonesa".

'Aragón y las artes 1976-1995' es una exposición "brillantísima" y "de una relevancia máxima", que cuenta la evolución en el desarrollo de las artes plásticas y el florecimiento de otras desde la Transición hasta la fundación del Museo Pablo Serrano, ha asegurado.

Olloqui ha explicado que, en este periodo, se alumbraron nuevas vanguardias, procesos de creación artística "novísimos" y que fueron la expresión "de la construcción de un nuevo país, de una nueva comunidad autónoma, de una nueva identidad aragonesa que vino de la mano de la Transición y el desarrollo de nuestras instituciones autónomas", lo que tuvo "un reflejo fundamental en las artes plásticas aragonesas".

La exposición, "absolutamente visual", muestra la "fecundidad" y la "vitalidad creativa" del artistas aragoneses entre los 70 y los 90 y permite entender "el surgimiento de un nuevo país", de "un nuevo Aragón que se proyecta hacia el futuro", desde el compromiso social, el compromiso con la construcción de la democracia y la autonomía y "la ilusión colectiva de que España y Aragón podían ser mejores". Uno sueños, ha recalcado, que "siguen intactos".

Además, en esta muestra se incorporan a la pintura y la escultura otras disciplinas artísticas que empiezan a florecer, como la cerámica, el cómic, la fotografía, todo lo audiovisual o el grabado.

ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN

La primera sección de ala exposición lleva por título 'Acción y reivindicación cultural durante la Transición' y está dedicada a los movimientos artísticos contestatarios que se desarrollaron en la segunda mitad de la década de los 70, que vieron en la creación "una herramienta de transformación de la realidad política y social del momento", ha indicado María Luisa Grau, una de las comisarias.

De ahí se pasa a la sección 'Pintando la democracia', centrada en la labor de las diferentes instituciones en la promoción de las artes, generando nuevos equipamientos y servicios culturales o encargando pinturas murales para generar una "iconografía de la democracia", cuyos bocetos se exponen en el museo.

La sección 'Nueva imagen para nuevos tiempos' se detiene más en la sociedad, en un momento en el que "España necesitaba una nueva imagen que dar al mundo y una nueva imagen que darse a sí misma", tomar distancia con la dictadura franquista y mostrar "una nueva imagen acorde a los nuevos tiempos".

Esto se va a plasmar en otro apartado llamado 'Arquitecturas para el ocio', que recuerda los espacios de ocio nocturno existentes en aquellos años, que eran lugar de encuentro y de actividad cultural, pero también de creación artística.

La muestra aborda también la reivindicación ciudadana de "dar color" al espacio urbano, sobre todo en la ciudad de Zaragoza, que se materializa en una serie de proyectos de renovación urbanística y de arte público.

'Enamorado de la moda juvenil' es otra sección que relata el deseo de crear una imagen nueva a través del aspecto físico, de la moda y de la indumentaria.

'BOOM' DEL DISEÑO GRÁFICO

El diseño gráfico también tiene su espacio, en un momento en el que pasa de ser una profesión a adquirir una condición de expresión cultural y artística, generando un 'boom' que se manifiesta en "un sinfín de expresiones", desde la publicidad hasta el cartelismo.

Tras la proliferación de galerías, que contribuyen a la modernización de la escena artística en Aragón, la exposición da cabida al cómic, que comienza a contar con autores "de primer orden" a partir de los 70, y a la cerámica, que también vive "una época de gran intensidad" de actividad creadora y de difusión gracias a una generación de jóvenes ceramistas.

Otra de las comisarias, Begoña Echegoyen, ha hablado de la incorporación de la fotografía como disciplina artística, de la que el público "no tenía conocimiento", con certámenes como Huesa Imagen o Tarazona Foto, y del cine y el género audiovisual en general, que incluye tanto a los grandes cineastas, como al cine 'amateur', al independiente y a otras especialidades como la televisión y el vídeo, que va entrando en el panorama artístico, aunque sea "de una manera marginal", con la videocreación o las videoinstalaciones.

Por último, la tercera comisaria, Eva María Alquézar, se ha detenido en la sección que aborda la consolidación de la obra gráfica como apuesta creativa, que se produce gracias a la "pléyade maravillosa de artistas que utilizan este medio como forma de expresión" y por la creación de infraestructuras formativas y de apoyo y promoción, como los talleres de Maite Ubide o Pascual Blanco, que darán lugar a las primeras enseñanzas oficiales. Surgen también el Museo del Grabado de Fuendetodos o el taller Valeriano Bécquer en Borja.

La última sección de la muestra, la más larga, está dedicada a las artes plásticas como bandera de las instituciones democráticas, que adquieren una identidad cultural a través de encargos artísticos u otro tipo de actuaciones vinculadas al arte contemporáneo, como la creación de museos, salas de exposiciones, certámenes, becas o premios.

Del total de obras, 174 son pinturas y dibujos; 18 esculturas e instalaciones; 56 obras gráficas; 104 fotografías, tanto originales como copias de exposición; 43 carteles; 262 documentos y publicaciones; 18 audiovisuales de cine y televisión; 14 cerámicas; 39 cómics; y los 15 restantes son distintos objetos. Un total de 208 piezas son de la colección del museo y más de 500 proceden de 104 instituciones y particulares; hay siete obras restauradas y 181 autores representados --173 hombres, 31 mujeres y 8 colectivos--.