Ibercaja cumple 150 años como "actor clave" en el impulso económico y social de Aragón y con las personas en el centro

Autoridades visitan la muestra en la sede de Ibercaja, con motivo del 150 aniversario. - MIGUEL G.GARCÍA

ZARAGOZA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja conmemora este jueves, 28 de mayo, sus 150 años de historia y su papel como "actor clave" en el impulso económico y social de Aragón, siempre manteniendo a las personas en el centro. Para ello, se ha organizado una jornada de actividades abiertas a la ciudadanía cuyo acto principal es una muestra ubicada en su sede central que repasa su compromiso con la sociedad.

La inauguración de la exposición ha contado con la asistencia del presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, el consejero delegado de la entidad, Víctor Iglesias, y el presidente de honor, José Luis Aguirre. Además, han participado representantes de las instituciones y organizaciones empresariales de la ciudad.

Igualmente, han estado presentes la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; así como el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, el vicepresidente, Honorio Romero, y el director general, José Luis Rodrigo. Por otra parte, Fundación Caja Inmaculada ha estado representada por su presidente, José Ramón Auría.

Desde las organizaciones empresariales han acudido a la apertura institucional de la exposición conmemorativa el presidente de la Cámara de Comercio y Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, el presidente de AEFA, Ramón Alejandro, la presidenta de Cepyme, María Jesús Lorente, y la directora general de CEOE, Ana López.

Durante su intervención, el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha aludido a la actualidad como "tiempos convulsos" y "de profundas transformaciones sociales y demográficas", no obstante, ha señalado la confianza como "palabra clave" para sobrevivir a la "incertidumbre".

De hecho, se ha referido a los 150 años de Ibercaja como una "historia de confianza": "Es un gran orgullo haber llegado hasta aquí, gracias a la confianza de nuestros fundadores, accionistas, clientes, plantillas, órganos de gobierno y equipos directivos, también del conjunto de la sociedad".

"Si los ilustrados levantaran la cabeza, se sentirían orgullosos del legado que han dejado, porque seguimos manteniendo la esencia", ha opinado Serrano, agregando que tanto Ibercaja Banco como la Fundación "están en el mejor momento de su historia".

50 PROVINCIAS Y MÁS DE 5.000 EMPLEADOS

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha recordado: "Hace exactamente 150 años abría sus puertas la primera oficina de la entonces Caja de Ahorros de Zaragoza" y "siglo y medio después, Ibercaja es una de las grandes entidades bancarias de nuestro país, con presencia en las 50 provincias y con un equipo humano excepcional, formado en este momento por más de 5.000 personas".

"Somos un banco muy sólido, competitivo y moderno que, a la vez, mantiene su esencia corporativa, con una marcada vocación social y un firme compromiso con los territorios en los que operamos. Contamos con un modelo de negocio resiliente y rentable que practica una banca de relación con un modelo de servicio y asesoramiento experto e integral que consigue un alto nivel de satisfacción y de fidelidad de nuestros clientes, tanto particulares como empresas", ha destacado.

Iglesias ha reconocido que, a lo largo de este siglo y medio, "ha cambiado casi todo, la economía y las finanzas, las necesidades de nuestros clientes, la arquitectura en nuestras oficinas, nuestro modelo de atención y servicio, los productos y servicios bancarios, la tecnología que utilizamos y el perfil profesional de nuestros empleados".

Sin embargo, se ha referido a tres rasgos "que mantenemos intactos desde entonces" y se han convertido en "distintivos" de Ibercaja. Así, ha explicado que desde 1876 "las personas continúan estando en el centro" y la entidad "preserva una marcada orientación social, fieles a nuestro origen como caja de ahorros", a pesar de ser un banco desde el punto de vista societario, además de mantener "un profundo arraigo con Aragón".

"Nuestro propósito corporativo, ayudar a las personas y a las empresas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia, nos ha guiado siempre y sigue estando plenamente vigente en el contexto digital actual", ha observado Víctor Iglesias, quien ha incidido en que Ibercaja Banco devuelve el cien por cien de los beneficios económicos de la entidad bancaria a la sociedad a través de la labor social y cultural de sus fundaciones.

En definitiva, "Ibercaja ha sido un actor clave en el impulso del progreso económico y social de la ciudad de Zaragoza y del conjunto de Aragón", ha aplaudido Iglesias.

150 AÑOS DE BANCO CON PROPÓSITO

Fundada en Zaragoza, en 1876, Ibercaja ha evolucionado a lo largo de siglo y medio, pero manteniendo su esencia como banca centrada en las personas y comprometida con la sociedad. Algo que se refleja en su propósito corporativo de "ayudar a las personas a construir la historia de su vida porque será nuestra historia".

En la actualidad, Ibercaja cuenta con más de 1,7 millones de clientes, cerca de 900 oficinas y una más de 5.200 profesionales en plantilla, con un volumen de negocio superior a los 110.000 millones de euros. Uno de sus rasgos diferenciales es su modelo de propiedad, ya que el cien por cien de su capital pertenece a fundaciones, siendo la Fundación Ibercaja su principal accionista, con un 88% de la propiedad, lo que permite revertir la totalidad de los beneficios a la sociedad a través de iniciativas sociales, culturales y educativas, tal y como ha subrayado Víctor Iglesias.

Bajo el lema '150 años moviéndonos por ti', Ibercaja celebra este aniversario reafirmando su identidad y vocación de futuro: seguir siendo una entidad cercana, sólida y socialmente comprometida.

UNA EXPOSICIÓN CON HISTORIA

La exposición '150 años moviéndonos por ti' constituye el eje central de la conmemoración y ofrece un recorrido inmersivo por siglo y medio de historia de Ibercaja, entendida como reflejo de la evolución económica, social y cultural de su entorno.

Concebida como un homenaje a las personas --clientes, empleados y sociedad--, presenta distintos ámbitos temáticos. Partiendo de 'Los orígenes (1876), donde se recrea el nacimiento de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, el recorrido continúa con 'El túnel del tiempo', que reúne documentos históricos, objetos originales y herramientas de la práctica bancaria que ilustran la evolución de los procesos financieros desde el trabajo manual hasta la digitalización.

'La expansión y consolidación' es una sección que ahonda en el crecimiento territorial y transformación de la entidad en un banco de dimensión nacional, manteniendo su compromiso con el desarrollo socioeconómico de los territorios; mientras que 'La identidad, el diseño y la comunicación' analiza la evolución de la marca y la publicidad como reflejo de los cambios culturales y tecnológicos.

La contribución histórica en ámbitos como la educación, la cultura, el deporte y la inclusión financiera se plasman en 'El compromiso social y la obra social', y el valor de la conservación del legado histórico-artístico y su integración en la vida social y cultural, en 'El patrimonio y la arquitectura'. Por último, el ámbito 'Las personas, protagonistas' subraya el papel clave de clientes y empleados en la construcción de la historia de Ibercaja y en su evolución hacia un modelo de banca cercano y humano.

Documentos históricos, piezas originales, fotografías de archivo, recursos audiovisuales y elementos experienciales configuran una propuesta divulgativa que conecta pasado, presente y futuro. El proyecto, además, suma una cuidada de piezas artísticas y patrimoniales que dialogan con la arquitectura de la sede, como obras de artistas de referencia como Pablo Serrano o Ángel Orensanz.