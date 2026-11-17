Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja impulsa una nueva promoción dirigida a los jóvenes con motivo de la celebración de su 150 aniversario. Los clientes de entre 18 y 30 años que se adhieran a "Vuelta" desde la App de Ibercaja recibirán un cashback del 15% de sus compras realizadas con tarjetas jóvenes, con una devolución máxima de 150 euros brutos durante los doce meses posteriores a su adhesión.

El Programa "Vuelta" permite a los clientes de Ibercaja obtener devoluciones por las compras realizadas con tarjetas emitidas por la Entidad y participar en promociones específicas, como esta campaña especial del 150 aniversario, dirigida a los 25.000 primeros jóvenes entre 18 y 30 años que se adhieran al programa desde la App Ibercaja.

Podrán beneficiarse de esta iniciativa los usuarios de las tarjetas Visa Cash, Visa One, Visa +One y Carné Joven financiero de Ibercaja, así como aquellos jóvenes que contraten una de estas tarjetas y se incorporen al programa dentro del periodo promocional.

Tan solo pagando las compras habituales con las tarjetas jóvenes Ibercaja, los inscritos en el programa obtendrán una devolución del 15% del importe de la compra, con un máximo de 150 euros brutos en los 12 meses siguientes a la adhesión. Por ejemplo, compras anuales por valor de 1.000 euros obtendrían el cashback máximo de 150 euros brutos.

Esta promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta completar el límite máximo previsto de 25.000 adhesiones. La adhesión a "Vuelta" está disponible para todos los clientes jóvenes de lbercaja de 18 a 30 años a través de la App, con un proceso muy sencillo. Desde la App puede consultarse el importe generado por cada compra y los abonos recibidos.

El programa "Vuelta" forma parte de las iniciativas conmemorativas del 150 aniversario de Ibercaja y refuerza la apuesta de la Entidad por acompañar a las nuevas generaciones en su relación con las finanzas, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades y fomentando hábitos de pago digitales, sencillos y seguros.

"Celebrar 150 años de historia es también una oportunidad para mirar al futuro y seguir fortaleciendo nuestra relación con los jóvenes. Con esta promoción queremos premiar su confianza, facilitarles ventajas tangibles en su día a día y acercarles los beneficios de formar parte del programa "Vuelta" y del ecosistema digital de Ibercaja", ha señalado director de Negocio Pagos y Consumo de Ibercaja, Víctor Royo.

La campaña, que se desarrolla en todo el territorio nacional, tiene como objetivo llegar a los más jóvenes con ofertas atractivas que se activan a través de canales digitales y contribuyen a mejorar la experiencia de cliente.

Ibercaja ofrece todas sus tarjetas jóvenes de forma gratuita, permitiendo su contratación a través de la App en formato físico o digital, con ventajas en viajes de estudios o de ocio ya que no aplica comisión por cambio de divisa en las compras realizadas en moneda distinta de euro, sin límite de importe y todos los días de la semana, incluso festivos.