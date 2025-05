Ibercaja participa en ZGZ Florece con mucha música, decoración floral en su sede central y talleres

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja colabora con Zaragoza Florece con el patrocinio de un amplio y variado repertorio musical de la mano de 29 jóvenes artistas y grupos aragoneses que, durante estos cuatro días, tendrá lugar en el escenario Ibercaja, próximo al quiosco de la Música; en la escalinata del Batallador; en el puente de los Cantautores; en la Rosaleda; en la Zona Picnic y en la Nueva Arboleda, todos ellos ubicados en el Parque José Antonio Labordeta.

Los diferentes estilos musicales se verán representados en este escenario, en los diez conciertos de Tote 'El Entreverao', Sara Gale Band; The Hijas and the Papas; Copacabana; Mabuse y los Compayos; Rada Mancy; Amatria; Las Cuatro Estaciones; 50007 Fishing Club y Stappy AV. Además, también se celebrarán otras 17 actuaciones musicales en la escalinata del Batallador, en el puente de los Cantautores, en la Rosaleda, en la Zona Picnic y en la Nueva Arboleda.

ZGZ ha sido organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con la finalidad de potenciar el vínculo de la ciudad con la sostenibilidad y la naturaleza de una manera lúdica y amable para todos los ciudadanos.

La jefa de Patrocinios de Ibercaja, Belén Bardají, ha señalado lo siguiente: "estamos encantados de apoyar al Ayuntamiento en este evento tan popular y que constituye un referente social y cultural en nuestra ciudad. Los grupos que vamos a tener la oportunidad de escuchar en los próximos días son de una gran calidad y estoy segura de que, junto con el resto de actividades que se realizan, van a atraer a un buen número de visitantes. Animo a todos los zaragozanos a que vengan con sus familias y amigos y disfruten de esta gran fiesta".

DECORACIÓN FLORAL Y TALLERES

Ibercaja se suma también a este festival engalanando con distintas creaciones florales la plaza donde se ubica su sede central, en la capital aragonesa. Así, la escultura que representa el logotipo del Banco está decorada con un manto de flores de los colores identificativos de la marca, el rojo y el azul.

Asimismo, la esquina digital del Paseo de la Constitución proyectará la creatividad de este año del evento Zaragoza Florece; el corpóreo 'Vamos ZGZA' estará también adornado con un diseño creado para la ocasión; así como los escaparates del espacio Xplora. Gardeniers es la empresa encargada de realizar la decoración floral para Ibercaja.

El espacio Xplora acogerá el viernes 23 de mayo, a las 11.00 y a las 18.00 horas dos talleres creativos donde los participantes podrán aprender a diseñar y montar sus coronas florales de la mano de expertos profesionales.

"Este año hemos querido reforzar nuestra participación en este festival con la decoración de la plaza de Ibercaja por la que tantos zaragozanos y turistas transitan a diario. Es una ocasión muy oportuna para visibilizar nuestros colores corporativos, el rojo y el azul, y acompañar de esta manera a la nueva campaña de marca. También acabamos de estrenar un nuevo vinilo en la fachada del edificio principal del Banco, con el nuevo lema del Banco 'Nos mueves Tú'", ha expuesto Bardají.