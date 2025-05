Ibercaja propone un "kit de supervivencia" a las empresas para blindarse ante episodios de riesgo como el del apagón

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha propuesto un "kit de supervivencia" a las empresas para blindarse ante episodios de riesgo como el del apagón que afectó el pasado lunes, durante varias horas, a toda la península ibérica. Entre las recomendaciones, la entidad bancaria aragonesa aconseja disponer de liquidez, elaborar planes de contingencia y configurar comités de crisis.

El director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, ha desgranado las principales medidas de este plan durante la presentación del número 85 de la Revista Economía Aragonesa.

Barbero ha enfatizado en la importancia de disponer de liquidez, algo que ha hecho extensivo a las economías domésticas: "Hay que disponer de más activos líquidos o que se hagan rápidamente líquidos; o de más líneas de crédito con entidades financieras".

Ha explicado que el acceso a la tesorería operativa "hay que ampliarlo cuando las circunstancias pueden cambiar de manera abrupta", algo nada extraño en un contexto de riesgos económicos como el actual.

Un segundo aspecto básico para el directivo de Ibercaja está relacionado con las operaciones. En este sentido, ha considerado imprescindible contar con planes de contingencia en compras y ventas que, además, se puedan activar relativamente rápido.

Como tercer punto del "kit de supervivencia", Enrique Barbero se ha referido a garantizar la seguridad: "Tenemos que ser capaces de continuar nuestra actividad si surge alguna contingencia que nos corta la luz o el agua". Ha reconocido que tanto esta recomendación como las anteriores requieren inversiones, "pequeñas o grandes en función del tamaño de la empresa".

Por último, ha ahondado en los comités de crisis, que han de estar "muy estructurados". Como sucede en cualquier episodio de esta naturaleza, "no suele haber tiempo de reacción" y la configuración previa de estas herramientas permitirá "ganar tiempo" para tomar decisiones en situaciones críticas.

APAGÓN EN ARAGÓN

Respecto al apagón masivo y su afectación en Aragón, Barbero ha aclarado que no ha tenido consecuencias materiales: "Un apagón durante unas horas, durante un día, no cambia las decisiones de producción y de consumo, no cambia sustancialmente los datos ni de un mes, ni de un trimestre, ni del conjunto del año".

En cambio, ha mostrado preocupación ante la falta de respuesta sobre las causas que provocaron el apagón, lo que retrasa la implementación de las medidas necesarias para evitar que se repita.

Por otro lado, el episodio del apagón ha llevado a plantear la cuestión de la llegada "masiva" de centros de datos a Aragón y cómo afectará su consumo de recursos disponibles, tanto de electricidad como de agua.

"Las empresas y, en particular, las empresas electrointensivas o electrodependientes, como son los centros de datos, tienen planes de contingencia que permiten continuar con su actividad, aunque no haya red eléctrica, durante días, sino semanas", ha aclarado Barbero, que ha añadido que las interrupciones temporales de electricidad no son "decisivas".

No obstante, "la interrupción de suministro eléctrico no es un factor estimulante para la inversión, pero los mecanismos de continuidad de la actividad industrial, en algunos casos, y en los centros de datos específicamente, que necesitan esa conexión, es muy importante", ha anotado.

"Todas las grandes multinacionales que están invirtiendo en Aragón están montando varios centros de datos que, a su vez, son respaldo uno de otro. O sea, si se cae uno, aparece otro como respaldo del anterior, y así sucesivamente", ha explicado Barbero.

Para finalizar, ha resumido: "Están preparadísimos para esa contingencia y para ellos lo importante es que haya capacidad de generación de energía en su entorno, aunque pueda haber interrupciones temporales, saben cómo resolverlo, tienen la tecnología y tienen la capacidad de inversión para que eso no afecte al desarrollo de sus operaciones".