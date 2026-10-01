Ibercaja reúne en Zaragoza a directores financieros de la banca para analizar los retos del sector

Directores financieros de distintas entidades bancarias han participado en Ibercaja en una jornada de análisis y debate sobre los principales Retos del sector. - IBERCAJA

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha sido la entidad anfitriona de un encuentro que ha reunido en Zaragoza a directores financieros y responsables de distintas entidades bancarias para compartir experiencias y debatir sobre los principales desafíos que afronta actualmente el sector financiero.

La jornada ha estado encabezada por la directora financiera de Ibercaja, Raquel Martínez, y se ha celebrado en el marco de las actividades conmemorativas del 150 aniversario de la entidad financiera. Durante el encuentro, los asistentes han analizado el impacto de la inteligencia artificial en la función financiera y han coincidido en que el reto ya no radica únicamente en su adopción, sino en lograr un impacto tangible en la productividad, la eficiencia y la generación de valor para las entidades.

En este contexto, han destacado la importancia de impulsar nuevos modelos operativos capaces de transformar las herramientas tecnológicas en resultados concretos para el negocio.

La gestión del talento ha sido otro de los ejes centrales de la jornada. Los participantes han subrayado que atraer, desarrollar y fidelizar profesionales con capacidades analíticas y tecnológicas se ha convertido en una de las principales prioridades de las direcciones financieras.

Asimismo, han destacado la relevancia del liderazgo en este proceso de transformación y la necesidad de integrar perfiles cada vez más híbridos, que combinen conocimiento financiero, visión de negocio y competencias tecnológicas.

El encuentro también ha puesto de manifiesto que la geopolítica ha dejado de ser un factor coyuntural para convertirse en una variable estructural que condiciona la toma de decisiones empresariales. Este nuevo escenario exige a las entidades reforzar sus capacidades de análisis, anticipación y gestión de riesgos para seguir impulsando su crecimiento en un entorno cada vez más complejo e incierto.

En conjunto, los participantes han coincidido en que la función financiera del futuro deberá combinar criterio de negocio, capacidad analítica y conocimiento tecnológico para responder a un contexto caracterizado por la incertidumbre y una competencia creciente.

El desarrollo de estas capacidades se perfila como una de las prioridades estratégicas en la agenda de las direcciones financieras de las entidades bancarias. Entre los asistentes han participado Iván Baile, CFO de Andbank; Sonia Sánchez, CFO de Kutxabank; Sergio Palavecino, CFO de Banco Sabadell; Alberto de Francisco, CFO de Abanca; y representantes de otras entidades financieras y compañías especializadas, que han compartido su visión sobre las prioridades que marcan actualmente la agenda de los responsables financieros del sector.

Asimismo, han intervenido representantes de compañías especializadas y firmas de consultoría y servicios profesionales, entre ellas BTS, Manpower, Microsoft y True North Partners, que han aportado su visión sobre la evolución del sector y las nuevas capacidades tanto de personas como tecnológicas que demandan las áreas financieras y como complemento, se ha contado con las ponencias de Francisco José Gan y Judith Arnal (Instituto Elcano) analizando el actual contexto geopolítico.