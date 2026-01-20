Ignacio Garriga (Vox) respeta el luto por las víctimas de Adamuz, pero rechaza "la imposición del silencio"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, saluda al concejal de este partido en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha expresado este martes, durante una visita a Zaragoza, que su partido respeta el luto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), pero ha rechazado "la imposición del silencio que pretende el PSOE".

Ha lamentado que el PSOE "marca la agenda, impone el silencio" y ha reprochado al PP que "hace seguidismo del PSOE", lo que "no es nada nuevo, es a lo que nos tiene acostumbrados el PP", frente a lo cual Vox entiende que "hay que seguir trabajando y exigir comparecencias, que es lo que quieren los españoles", añadiendo que "el resto de formaciones políticas que haga lo que considere".

Antes de presidir una reunión con los primeros candidatos de Vox en las elecciones autonómicas, entre ellos el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, el secretario general de Vox ha trasladado su pésame a todos los familiares de las víctimas de la tragedia de Adamuz y "ánimo para la recuperación pronta de todos los heridos", agradeciendo el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios especiales "que están dedicados en estos momentos a atender a los heridos y, por supuesto a rescatar a todos que aún no han podido salir de los vagones".

"Estamos consternados, estamos tristes, tenemos dolor y una mezcla de rabia también, como muchos españoles y, por eso, queremos dejar muy claro que nosotros no vamos a contribuir a que aquellos que pretenden escudarse en las víctimas impongan el falso consenso del silencio", ha manifestado el dirigente de Vox.

"Vamos a estar al lado de las víctimas, vamos a respetar a las víctimas, por supuesto vamos a vivir el luto, por supuesto que sí, pero no vamos a contribuir al silencio y a lo que el Gobierno de España, el Partido Socialista, intenta imponer a la sociedad y a la oposición", ha aseverado Garriga.

INICIATIVAS EN EL CONGRESO

Vox ha registrado este martes una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados "para exigir información, datos, informes, para exigir la comparecencia del ministro" de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, para que "informen de todo lo que sabían", ha comentado.

El dirigente de Vox ha prometido "responsabilidad" para que se esclarezcan los hechos "y no se vuelva a producir una tragedia de esta magnitud jamás", no para "seguir las directrices del Gobierno, que es decretar el silencio".

La reunión ha servido para trasladar el apoyo y ánimo de la dirección nacional de Vox a los candidatos aragoneses y ha expuesto su intención de "recorrer todo Aragón" para "trasladar de viva voz el mensaje de esperanza, alternativa y sentido común".

"Nosotros no vamos a contribuir a esta imposición del silencio que pretende el Partido Socialista con la colaboración del resto de formaciones políticas. Luto y respeto a las víctimas, sí, por supuesto, pero contribuir al silencio y a que algunos se escuden tras las víctimas, rotundamente no", ha proclamado.

Ha advertido de que "algunos tendrán que explicar por qué se esconden en despachos o suspenden agendas mientras hay enfermeros, hay médicos, maestros y periodistas que ejercen su labor", apostando por "exigir explicaciones al Gobierno en un momento en el que la nación está triste y viviendo unos momentos muy difíciles".

Por parte de Vox: "Vamos a seguir trabajando, trasladando esperanza y sobre todo rigor, que para eso estamos, para recoger el dolor, la desesperanza de tantos y tantos españoles, para trabajar con más ahínco y exigir responsabilidades e información".