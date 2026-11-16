El III Festival Zaragoza-Inverfest ofrece 39 conciertos entre el 18 de diciembre y el 27 de febrero

Presentación del II Festival Inverfest que ofrece 39 conciertos entre el 18 de diciembre y el 27 de febrero - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) - Inverfest Zaragoza, ciclo coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha presentado esta mañana en el Teatro Principal el cartel completo de su tercera edición, que se celebrará entre el 18 de diciembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027. En total, la programación reunirá 39 conciertos en ocho espacios de la ciudad, diez actuaciones más que en la pasada edición, lo que supone un crecimiento del 34 por ciento.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; y los codirectores de Inverfest, Alex Graneri y Pablo Rodríguez; han desgranado todas las novedades en un acto que se ha cerrado con una actuación en directo de Funambulista y Laaza.

La gran novedad de esta presentación son los nuevos conciertos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, que desvela en primicia su Sala Mozart al completo y estrena la Sala Multiusos como espacio del festival. A los ya conocidos conciertos de Yerai Cortés, Kiko Veneno y Antoñito Molina en la Sala Mozart se une el espectáculo 'Harry Potter y Pirates del Caribe en concierto: dos mundos, un viaje sinfónico'.

En la Sala Multiusos, Sho-Hai y D. Valentino traerán los ritmos más urbanos, con Rodrigo Cuevas como colofón del Festival el 27 de febrero. Además, en la Sala Galve Pancho Varona estrenará su disco 'Sospechas' el 15 de enero.

Como gran novedad de esta tercera edición, el Teatro Principal acoge del 2 al 7 de febrero seis noches consecutivas de primer nivel nacional e internacional, con apertura de puertas a las 19.00 horas y conciertos a las 20.00 horas -- el domingo 7, la apertura es a las 18.00 horas y concierto a las 19.00 horas--.

LOS ARTISTAS

Abrirá la semana el compositor, pianista y cantante belga Wim Mertens el martes 2 de febrero, mientras que Carmen Linares, leyenda viva del flamenco, celebrará los 30 años de su disco 'Antología de la mujer en el cante' el miércoles 3 de febrero.

La cantautora malagueña María Peláe cerrará su gira 'El evangelio' en Inverfest y dará el testigo a Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, quien llegará con su primer disco con composiciones exclusivamente brasileñas, 'A Flor do Recomenço'.

Cerrarán la semana dos grandes nombres de la música española: Sole Giménez, una de las voces más elegantes del panorama, con 'Ser humano' su nuevo disco y Amancio Prada, en el 50 aniversario de 'Cántico espiritual', su versión musical del poema de San Juan de la Cruz.

Inverfest mantendrá además una amplia programación distribuida por diferentes salas de la ciudad. Sala Oasis, Teatro de las Esquinas, La Lata de Bombillas y Sala López concentrarán otros 25 conciertos, ampliando el festival a diferentes formatos y públicos. La Sala López se incorpora además por primera vez al circuito de Inverfest Zaragoza.

Por estos escenarios pasarán artistas y grupos como Cariño, Los Enemigos, La Bien Querida, La Milagrosa, Tu Otra Bonita, La Cabra Mecánica, Carlangas, Carlos Sadness, Fernandocosta, Funambulista, Xoel López, Tanxugueiras, Puño Dragón, Laaza, Standstill, Rubén Pozo, Ester Vallejo, Paco Pecado, The Rapants, Drugos, Begut o Gara Durán, entre otros.

Las entradas para los conciertos recién anunciados ya están a la venta a través de la web 'www.inverfest.com', donde también está disponible toda la información del festival. El resto de la programación ya anunciada permanece a la venta en la misma plataforma.

INVERFEST ZARAGOZA

Tras reunir a 15.000 espectadores en su edición 2025-2026 y ser reconocido con el Premio de la Academia de la Música de España al Mejor Evento del Año, Inverfest Zaragoza da así un nuevo paso adelante como el ciclo musical más extenso del invierno en la ciudad.

Ofrece una programación plural que combina canción de autor, flamenco, pop, rock, rap, indie y músicas de raíz, con artistas consolidados, propuestas emergentes, presentaciones de nuevos trabajos, aniversarios y cierres de gira.