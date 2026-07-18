INAEM lanza una nueva convocatoria con 700.000 euros para conectar formación y empleo

El Instituto Aragonés de Empleo lanza una nueva convocatoria con 700.000 euros para conectar formación y empleo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

Subvencionan formación para desempleados vinculada a un compromiso de contratación de entre el 40% y el 60% del alumnado que acabe los cursos ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Aragón una nueva convocatoria del programa Formación con Empleo, una línea de ayudas dotada con 700.000 euros destinada a financiar acciones formativas dirigidas a personas desempleadas que incorporan un compromiso de contratación por parte de las empresas participantes.

La convocatoria, aprobada mediante la Orden ECE/1032/2026 y financiada con fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, busca dar respuesta a dos necesidades del mercado laboral: mejorar la cualificación de las personas desempleadas y facilitar a las empresas la incorporación de profesionales formados para cubrir puestos de trabajo concretos. La formación se diseña en función de necesidades reales de contratación, favoreciendo una inserción laboral más rápida y eficaz.

Las entidades beneficiarias podrán ser empresas con centros de trabajo en Aragón, entidades de formación acreditadas o agrupaciones empresariales que adquieran compromisos de contratación. En todos los casos, deberán comprometerse a contratar al menos al 60 % de las personas formadas cuando se trate de contratos temporales; al 50 % cuando sean contratos indefinidos o fijos discontinuos; y al 40 % cuando la formación vaya dirigida íntegramente a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

PROGRAMA FLEXIBLE

Una de las principales características de este programa es su flexibilidad. Las empresas pueden optar por impartir formación vinculada a certificados profesionales o especialidades ya existentes, pero también promover programas formativos diseñados específicamente para cubrir perfiles profesionales que no estén recogidos en la oferta formativa existente. Esta posibilidad permite adaptar la formación a sectores, ocupaciones y procesos productivos concretos.

La formación será presencial, de carácter teórico-práctico, y tendrá una duración general de entre 50 y 360 horas, aunque podrán contemplarse excepciones en función de la especialidad o de las características de la actividad. Además, las contrataciones podrán realizarse incluso antes de finalizar la formación, una vez impartidas al menos 20 horas lectivas.

El INAEM acompaña a las empresas durante todo el proceso. A través de sus oficinas de empleo, colabora en la preselección de candidaturas y facilita el encuentro entre las necesidades de contratación de las empresas y las personas que buscan una oportunidad laboral.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN HASTA EL PRÓXIMO 30 DE OCTUBRE

Las ayudas se concederán por orden de presentación de las solicitudes completas hasta agotar el crédito disponible. Las acciones formativas aprobadas deberán iniciarse en los cuatro meses siguientes a la resolución de concesión y finalizar antes del 31 de julio de 2027.

Las entidades interesadas pueden consultar el texto completo de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón y presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, mediante el trámite 'Subvenciones para programas formativos que incluyan compromiso de contratación'. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2026.

Además, las empresas que necesiten asesoramiento pueden dirigirse al Espacio Empresas del INAEM, donde reciben apoyo para identificar perfiles profesionales, diseñar acciones formativas y gestionar el proceso de selección de candidatos.