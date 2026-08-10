El incendio forestal declarado este lunes en Peñas de Riglos (Huesca), en extinción

Incendio forestal en Peñas de Riglos. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio Infoar del Gobierno de Aragón ha informado este lunes de que el incendio forestal declarado en Peñas de Riglos (Huesca) a las 12.37 horas de hoy está en extinción.

Infoar ha activado el Plan de Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 2 Nivel 1 y ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), enviando también un ES-Alert a la población para ordenar el desalojo preventivo de Villalangua y Salinas de Jaca. El incendio ha afectado a la carretera A-132.

El Gobierno de Aragón ha destinado a este incendio a la brigada helitransportada de Teruel y dos helicópteros de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y Bailo (Huesca), así como un helicóptero de coordinación, cuatro brigadas terrestres, tres autobombas, un puesto de mando avanzado y personal de apoyo a la extinción.

El MITECO ha enviado dos aviones anfibios FOCA, un avión de coordinación, un bombardero, un avión anfibio de Reus y dos helicópteros bombarderos ligeros. También ha intervenido un vehículo nodriza de los Bomberos de la Diputación de Huesca.