Un incendio forestal originado en el vertedero de Alcañiz (Teruel) afecta a unas 56 hectáreas

1099221.1.260.149.20260624195940
Vídeo de la noticia
Archivo - Vehículo autobomba del Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo
Europa Press Aragón
Actualizado: miércoles, 24 junio 2026 20:15
Seguir en

ALCAÑIZ (TERUEL), 24 (EUROPA PRESS)

El incendio de carácter forestal originado este martes en el vertedero Alcañiz está activo y medios del operativo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar) trabajan en la zona para su extinción. Ha afectado a unas 56 hectáreas de superficie.

Las llamas han comenzado a las 16.45 horas y hasta el lugar del suceso se han desplazado, por parte del Gobierno aragonés, una brigada helitransportada de Alcorisa y un helicóptero, una brigada helitransportada de Peñalba y un helicóptero, brigada helitransportada de Calamocha y helicóptero y brigada helitransportada Teruel y helicóptero.

Además de siete brigadas terrestres, cuatro autobombas, un helicóptero de coordinación y Puesto de Mando Avanzado, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

También colaboran en extinguir las llamas dos helicópteros de la BRIF Daroca y dos aviones anfibio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), así como bomberos de la Diputación de Teruel con dos bomberos, una autobomba y una nave nodriza para abastecer a las cuadrillas del Infoar.

Contador

Artículos Relacionados

Bomberos de la Diputación de Teruel sofocan un incendio en un transformador en Andorra

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado