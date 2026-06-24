Un incendio forestal originado en el vertedero de Alcañiz (Teruel) afecta a unas 56 hectáreas

ALCAÑIZ (TERUEL), 24 (EUROPA PRESS)
El incendio de carácter forestal originado este martes en el vertedero Alcañiz está activo y medios del operativo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar) trabajan en la zona para su extinción. Ha afectado a unas 56 hectáreas de superficie.
Las llamas han comenzado a las 16.45 horas y hasta el lugar del suceso se han desplazado, por parte del Gobierno aragonés, una brigada helitransportada de Alcorisa y un helicóptero, una brigada helitransportada de Peñalba y un helicóptero, brigada helitransportada de Calamocha y helicóptero y brigada helitransportada Teruel y helicóptero.
Además de siete brigadas terrestres, cuatro autobombas, un helicóptero de coordinación y Puesto de Mando Avanzado, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.
También colaboran en extinguir las llamas dos helicópteros de la BRIF Daroca y dos aviones anfibio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), así como bomberos de la Diputación de Teruel con dos bomberos, una autobomba y una nave nodriza para abastecer a las cuadrillas del Infoar.