El incendio de Leciñena mantiene estable su perimetro y evoluciona de forma favorable

Varios bomberos trabajando en la extinción del incendio de Leciñena. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en Leciñena, en la tarde del pasado martes, continúa evolucionando de forma favorable y avanza hacia su estabilización gracias al intenso trabajo desarrollado durante la noche por los equipos de extinción y a unas mejores condiciones meteorológicas. "Por primera vez en bastantes días podemos decir que estamos satisfechos y optimistas con la evolución del incendio, aunque seguimos trabajando con prudencia y cautela", ha explicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del CECOPI, donde se ha acordado mantener la situación operativa 2-Nivel 1 del PROCINFO.

La ausencia de viento, unas temperaturas suaves que han rondado los 15 grados y el aumento de la humedad han permitido trabajar con eficacia sobre el terreno, centrando los esfuerzos en el aseguramiento del perímetro y en la liquidación de los puntos calientes que permanecían activos. Durante la noche no se han registrado reproducciones de entidad y el perímetro del incendio no ha experimentado avances significativos.

La superficie afectada se mantiene en una estimación provisional de unas 3.100 hectáreas, sin apenas variación respecto a jornadas anteriores. Aunque permanecen algunos puntos calientes dentro del perímetro, estos no están generando de momento situaciones de riesgo ni comprometen la evolución positiva del incendio. "El perímetro del incendio no ha aumentado nada desde ayer", ha precisado el consejero.

"Esta noche se ha podido trabajar muy bien gracias a unas condiciones meteorológicas favorables y al trabajo de todos los equipos desplegados sobre el terreno", ha añadido Bermúdez de Castro, que ha recordado que, si bien la evolución es positiva, "seguimos siendo cautelosos porque todavía quedan puntos calientes sobre los que seguir trabajando.

A lo largo de la jornada de hoy continúan trabajando en la zona medios del operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Diputación Provincial de Zaragoza, Guardia Civil, servicios sanitarios, voluntarios de Protección Civil, tractoristas y maquinaria pesada. El operativo INFOAR despliega dos brigadas helitransportadas, con base en Alcorisa y Peñalba, sus respectivos helicópteros, un helicóptero de coordinación, seis brigadas terrestres, cinco autobombas, el Puesto de Mando Avanzado, el director técnico de extinción y personal de apoyo al director de extinción (GADEX).

Por su parte, el Ministerio de Defensa mantiene desplegada una sección de la UME formada por 35 efectivos, seis autobombas, un bulldozer y un vehículo nodriza.

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) participa con tres dotaciones, dos autobombas forestales pesadas y dos camiones nodriza.A lo largo de la mañana se irán incorporando medios aéreos en función de las necesidades operativas que determine la dirección técnica del incendio.

TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN

La estrategia operativa seguirá centrada sobre todo en los sectores 1 y 4 del incendio, donde se concentran los trabajos de consolidación y aseguramiento del perímetro. En los sectores 2 y 3 continuarán las tareas de refresco y vigilancia para evitar posibles reproducciones.

Como medida de seguridad, permanece cortada al tráfico la carretera A-129 en el tramo comprendido entre Leciñena y Alcubierre, debido a la proximidad de los trabajos que continúan desarrollándose en el sector 4.

La previsión meteorológica para las próximas horas apunta a un incremento progresivo del viento a partir del mediodía, con mayor intensidad durante la tarde y primeras horas de la noche. De cara al fin de semana, además, se espera un importante ascenso de las temperaturas, con activación de avisos por calor el domingo, circunstancias que seguirán condicionando la evolución del incendio y la estrategia de extinción.

Pese a ello, la situación actual es favorable y permite afrontar la jornada con el objetivo de continuar consolidando el perímetro y avanzar hacia la estabilización completa del incendio en condiciones de seguridad.