Incendio de Loporzano: activan el plan de emergencias y la UME y desalojan Chibluco y San Julián de Banzo

Reunión del CECOP esta pasada noche en la sala de crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio iniciado este sábado en Loporzano (Huesca) ha evolucionado de manera desfavorable en las últimas horas, lo que ha llevado al Gobierno de Aragón a activar el plan especial de Protección Civil de emergencias por incendios forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2, a solicitar que se movilice la UME y al desalojo de los 30 vecinos que viven repartidos en los núcleos de Chibluco y San Julián de Banzo.

Desde las 16.20 horas de este pasado sábado trabaja en la zona de Chibluco, a las puertas del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, un amplio dispositivo de medios de extinción del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico --Miteco-- para impedir que las llamas, que según la última estimación se extendían sobre un área de 75 hectáreas, se adentren en la zona protegida.

El rápido avance inicial del fuego pudo ralentizarse en las primeras horas y los medios de extinción lograron contener los flancos izquierdo y derecho, si bien preocupaba el comportamiento de la cabeza del incendio, que seguía activo, y en ella se han centrado los trabajos desarrollados durante la madrugada, además de en consolidar ambos flancos y enfriar las zonas con actividad.

En esas tareas han participado cuatro autobombas, siete brigadas terrestres, el Puesto de Mando Avanzado, técnicos del Puesto de Mando Avanzado, el director técnico de extinción, personal de apoyo al director de extinción del GADEX y un bulldozer por parte del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón.

La carretera HU-V-3302, entre Barluenga y San Julián de Banzo, que fue cortada durante la tarde y ya de noche fue reabierta, ha vuelto a quedar cortada a primera hora de esta mañana ante el avance del incendio, según ha informado el 112 Aragón.

Las previsiones del Ejecutivo autonómico eran más optimistas tras la reunión del CECOP de las 22.00 horas de este sábado. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho comentó: "Tenemos una expectativa más favorable para trabajar las cuadrillas, ya que bajan las temperaturas y sube la humedad". Y destacó que hasta entonces no había habido peligro para los diferentes núcleos de población de la zona.