El incendio de Loporzano (Huesca), que ha afectado a 245 hectáreas, se encuentra extinguido

Imagen del incendio de Loporzano en la noche del sábado. - INFOAR

HUESCA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Loporzano, en la Comarca de La Hoya de Huesca, declarado el pasado sábado, se encuentra ya extinguido a primera hora de este martes, según han informado desde el Gobierno de Aragón, después de que este lunes quedara controlado. Ha afectado a una superficie aproximada de 245 hectáreas.

También en el día de ayer, los vecinos evacuados de San Julián de Banzo y Chibluco pudieron volver a sus casas, y se reabrió al tráfico las carreteras HU-3302, entre Barluenga y San Julián de Banzo, y HU-330, entre Loporzano y el embalse de Vadiello.

De las 245 hectáreas, cerca de 60corresponden al Parque Natural de la Sierra de Guara, además de terrenos agrícolas y forestales.

LECIÑENA

Por otra parte, el incendio de Leciñena, que se inició hace una seamana, está controlado y su evolución sigue siendo favorable. Ha abarcado un perimetro de 3.300 hectáreas.

El operativo mantiene desplegadas una brigada terrestre y una autobomba para realizar labores de vigilancia.