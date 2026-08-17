El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) evoluciona favorablemente tras arder 17.500 hectáreas

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, Virginia Barcones. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) registra una evolución favorable, lo que permite al Gobierno de Aragón redoblar los esfuerzos con el objetivo de acelerar, en la medida en que la situación lo permita, el regreso de los vecinos desalojados a sus localidades. El incendio, activo desde el pasado 10 de agosto, mantiene una superficie provisional afectada de 17.500 hectáreas y un perímetro aproximado de 100 kilómetros.

En las dos últimas jornadas se ha conseguido estabilizar buena parte del perímetro y se sigue trabajando con intensidad en toda la superficie afectada, con 42 medios aéreos y un millar de efectivos durante la jornada de hoy.

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado, tras la reunión del CECOPI, que "el día ha transcurrido como estaba previsto" y que el operativo de extinción ha trabajado en consolidar el perímetro y en apagar las "pequeñas reproducciones que ha habido: El trabajo ha sido efectivo".

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, Virginia Barcones, ha trasladado su pésame por el fallecimiento, en accidente de tráfico, de un componente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el operativo de extinción de este incendio.

"Tanto los operativos de administraciones locales como autonómicas y estatales, también con esos componentes internacionales, cuando así se requiere, somos todos uno", ha aseverado Barcones.

En la reunión de este lunes del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), a la que ha asistido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha evaluado toda la estrategia del operativo, con especial atención a las actuaciones previstas para facilitar el regreso progresivo de la población a los municipios desalojados. El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, correspondientes a 19 núcleos de población, dos campings y un campamento.

De ellas, 73 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones. Las localidades de Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca, por su parte, han quedado desconfinadas.

El operativo ha organizado este lunes un convoy a Santa Cruz de la Serós, acompañado por voluntarios de Protección Civil y por la Guardia Civil, con un grupo de 47 personas que ha podido acceder a la localidad para recoger enseres.

El Gobierno de Aragón está redoblando los esfuerzos para acelerar la vuelta de los desalojados a sus casas y ha comenzado ya la revisión de los servicios básicos en los núcleos afectados: suministro eléctrico, que se restablecerá hoy casi por completo; telecomunicaciones, ya restablecidas; agua potable y carreteras.

Técnicos de la Dirección General de Salud Pública han comenzado hoy la toma de muestras de agua en nueve de los pueblos afectados, tarea que continuará mañana en el resto de los núcleos. Los análisis abarcarán parámetros microbiológicos, indicadores físico-químicos, metales, iones, hidrocarburos policíclicos aromáticos, compuestos orgánicos volátiles y fosfato, conforme a las indicaciones del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental.

Los resultados, que se conocerán en los próximos días, determinarán la aptitud del agua para el consumo humano si bien ya se ha preparado por parte de Protección Civil un dispositivo para el suministro de agua embotellada si fuera necesario.En este mismo ámbito, el Instituto Aragonés del Agua desplazará a técnicos a los municipios de Atarés y Osia, a petición de Protección Civil, para evaluar los daños y las actuaciones necesarias.

En Atarés, donde se ha visto afectada una de las dos captaciones existentes, los técnicos valorarán la recuperación y puesta en servicio de esta infraestructura con una obra de emergencia.

Asimismo, la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha realizado durante la última semana un seguimiento exhaustivo de la calidad del aire en Jaca durante el episodio. Los parámetros registrados se han mantenido dentro de valores adecuados, sin que se hayan detectado niveles perjudiciales para la salud.

El Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial está revisando también las carreteras A-132, A-1205, A-1603, N-240, HU-V-3001 y HU-V-3003. Tanto en la A-1205 como en la A-1603 será necesario ejecutar actuaciones de emergencia para proceder a su reapertura.Dispositivo para esta noche.

OPERATIVO PARA ESTA NOCHE

El dispositivo mantiene un amplio despliegue de medios trabajando durante la noche de hoy. Por parte del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón permanecen desplegadas 11 cuadrillas terrestres, 11 autobombas y 8 bulldozer, junto con un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado y personal técnico.

A este contingente se suman los bomberos de los consorcios de Huesca y Zaragoza: el Ayuntamiento de Huesca aporta una autobomba y una nodriza; la Diputación de Huesca, 5 autobombas y 2 nodrizas; el Ayuntamiento de Zaragoza, una autobomba y una nodriza; y la Diputación de Zaragoza, 3 autobombas y una nodriza.

El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene desplegado durante la noche 1 BRIF con 6 helicópteros, mientras que el Ministerio de Defensa aporta 4 secciones de la Unidad Militar de Emergencias, con 160 efectivos y 2 bulldozer, a los que se suman 3 bulldozer del Ejército de Tierra.

El dispositivo nocturno se completa con medios procedentes de otras comunidades autónomas: Cataluña aporta un helicóptero bombardero; Navarra despliega 2 autobombas forestales, una nodriza, 3 vehículos ligeros, 14 bomberos, un helicóptero y una brigada; y Madrid mantiene 2 autobombas, una nodriza y 2 vehículos todoterreno.

A través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, Francia tendrá desplegados durante la noche 61 bomberos y 22 vehículos. A este dispositivo se suman los tractoristas facilitados por las comarcas y ayuntamientos de la zonaEl grupo de seguridad cuenta durante la noche con una patrulla de la UPA y seis patrullas de la Guardia Civil.

El grupo sanitario y social se apoya en una unidad de soporte vital avanzado del 061 y en un equipo de apoyo de Cruz Roja distribuido entre los pabellones de Ayerbe y Jaca, además de los trabajadores sociales de las comarcas de la Hoya de Huesca y La Jacetania.

El bloque de Protección Civil y logística se completa con un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado y una unidad logística de Protección Civil, los voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil de la Hoya de Huesca y de La Jacetania, y una unidad logística de SARGA.

CARRETERAS

El incendio mantiene cortadas la A-1205 entre los puntos kilométricos 0 y 41; la A-132 entre los pk 38,8 y 70,8; la N-240 entre los pk 287,9 y 303; la A-1603 entre los pk 0 y 10, en los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña; la A-2602 en el acceso a Bailo; la HU-V-3001, de acceso a Rasal; la HU-V-3003, de acceso a Javierrelatre; y la carretera local HF-0262-BA, de acceso a Atarés.Por su parte, ha quedado restablecida hoy, a las 16:10 horas, la circulación ferroviaria por vía convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe, que permanecía cortada por el incendio forestal.

Con motivo del fallecimiento del militar de la Unidad Militar de Emergencias en el accidente registrado en el marco del dispositivo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha declarado luto oficial hasta las 12.00 horas de mañana.