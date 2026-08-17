La lluvia propicia una noche de trabajo "muy productivo" en el incendio de Riglos (Huesca)

Helicóptero recoge agua de una piscina de plástico en Atarés durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de R- Verónica Lacasa - Europa Press

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Se va a empezar a programar el regreso de algunos vecinos a sus casas

LAS PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios del Gobierno de Aragón (Infoar) ha destacado que la última noche ha sido "de trabajo muy productivo" en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), tras las precipitaciones de las últimas horas, y que "se ha podido trabajar bien". Por contra, algunos accesos han quedado algo embarrados debido a la lluvia, han señalado desde Infoar.

En las próximas horas, los mayores esfuerzos se desplegarán de nuevo en el flanco derecho, hacia el Monte Oroel, en una jornada que se prevé que esté marcada por la subida de las temperaturas y a la espera del comportamiento del viento.

El último balance afecta a 17.500 hectáreas afectadas desde que se iniciara el fuego, hace justo una semana. Además, hay que lamentar la muerte de un profesional de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un accidente de tráfico este domingo en la zona del barranco de Atarés y otros tres han resultado heridos y ya han recibido el alta.

En declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, tras reiterar su pésame por dicho fallecimiento, ha constatado los avances en la extinción, gracias en parte a la lluvia, que ayudó a apagar llamas en las zonas de mayor riesgo, que están en el flanco derecho, hacia el Monte Oroel. Aquí se va a trabajar con "gran intensidad" este lunes para lograr un anclaje. Mientras tanto, en el flanco izquierdo --sectores 1 y 3--, la noche ha sido "tranquila" y no se han registrado "grandes problemas".

En cambio, sí que estado "un poco más movido" el sector 5, entre Santa Cruz de la Serós y Santa Cilia de Jaca, un área en la que no llovió y con una mayor dificultad orográfica en la que el fuego sólo se puede abordar con medios aéreos.

VUELVE EL CALOR Y EL CIERZO

No obstante, la previsión meteorológica vuelve a cambiar, dado que se alejan las lluvias, baja la humedad y vuelven a subir las temperaturas, con una situación similar a la de la semana pasada, cuando se complicó la evolución del incendio. Llegará también cierzo, pero esta vez con la "ventaja" de que la entrada será intensa pero constante.

Biendicho ha admitido, en cualquier caso, que el operativo tiene por delante "dos días de dificultad meteorológica" en los que se volverá a producir inversión térmica. A partir del miércoles, sí que hay previsión de que llegue un nuevo frente con lluvias. Ha lanzado un mensaje de "optimismo" y, a la vez, de "prudencia" en una lucha contra el fuego que ya es "larga".

El perímetro del incendio asciende actualmente a cien kilómetros y, en su interior, contiene zonas que están "mal quemadas", lo que puede favorecer reproducciones. Sin embargo, no corren peligro ni los municipios ni ambos monasterios de San Juan de la Peña.

TRABAJOS DE ANCLAJE

El objetivo fundamental de este lunes es seguir realizando trabajos de anclaje, ayudados por el aumento de la humedad, y analizar el estado de los servicios para empezar a programar el regreso a sus casas de los vecinos desalojados, que ascienden a 1.045. Eso sí, no ha garantizado "que sea hoy ni mañana", ya que habrá que analizar el estado de las infraestructuras, del suministro eléctrico, la telefonía o el abastecimiento de agua, y asegurar que no se vayan a producir reproducciones para que la vuelta sea "absolutamente segura".

Mientras tanto, se van a seguir organizando convoyes para que estos vecinos, algunos de los cuales llevan hasta una semana desalojados, puedan acceder momentáneamente a sus casas para recoger enseres o dar de comer y beber a sus animales.

Pese a la mejoría de la situación, ha hecho un llamamiento a no tener "falsa sensación de seguridad" y a que la población sea "prudente", no intente acceder por su cuenta a los pueblos y no se acerque a las zonas de trabajo porque "quien organiza y dirige es el director de emergencias y el director de extinción y todo tiene que estar subordinado a lo que ellos decidan por una razón de seguridad de las personas".

MEDIOS TRABAJANDO ESTE LUNES

En cuanto a los medios desplegados, se ha alcanzado una cifra "histórica", según el Ejecutivo autonómico, con más de mil efectivos y 40 medios aéreos.

En la jornada del lunes, se espera que trabajen en la zona, por parte de Infoar, seis brigadas helitransportadas, un helicóptero de coordinación H0, 12 brigadas terrestres, 12 autobombas, tres bulldozer, puesto de mando avanzado ligero con técnicos, director técnico de extinción y personal de apoyo.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Mitec) desplegará tres Brigadas de Incendios Forestales (BRIF) con seis helicópteros medios, tres aviones anfibio FOCA, un avión de coordinación, un avión bombardero de Plasencia, cuatro helicópteros bombarderos ligeros, cuatro aviones anfibios ligeros, cuatro aviones de carga en tierra y dos helicópteros bombarderos medios.

Tras la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, Francia aportará un helicóptero súper Puma, hasta 61 bomberos y 22 autobombas y mantendrán su presencia efectivos de diversas Comunidades Autónomas, como Cataluña --un helicóptero bombardero ligero, una autobomba con cuadrilla y un equipo técnico de análisis--, Comunidad Foral de Navarra --una brigada helitransportada, dos terrestres, una autobomba y una nodriza--, Castilla y León --una brigada helitransportada--, Comunidad Valenciana --una brigada helitransportada y un avión anfibio ligero; La Rioja --una brigada terrestre y una autobomba--, Región de Murcia --un helicóptero bombardero--, Castilla-La Mancha --dos brigadas helitransportadas, tres terrestres, tres autobombas y equipo técnico-- y Comunidad de Madrid --tres autobombas, una nodriga y 40 bomberos--. Se suman este lunes los Bomberos del Principado de Asturias con una autobomba forestal, una nodriga y una brigada terrestre.

Continúan sobre el terreno los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca --una autobomba y una nodriza--, del Ayuntamiento de Zaragoza --una autobomba y una nodriga--, de la Diputación Provincial de Huesca --dos autobombas y una nodriza-- y de la Diputación Provincial de Zaragoza --tres autobombas--. Además, el Gobierno autonómico ha contratado otros cinco bulldozer y dos helicópteros bombarderos ligeros.

DESALOJADOS Y CARRETERAS CORTADAS

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas correspondientes a los 19 núcleos de población desalojados en jornadas anteriores, en los términos municipales de Las Peñas de Riglos, Bailo, Jaca, Santa Cruz de la Serós y Caldearenas. De ellas, 80 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones.

El incendio mantiene cortadas la A-1205 entre los puntos kilométricos 0 y 41; la A-132 entre los puntos kilométericos 38,8 y 70,8; la N-240 entre los kilómetros 287,9 y 303; la A-1603 entre los kilómetros 0 y 10, en los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña; la A-2602 en el acceso a Bailo; la HU-V-3001, de acceso a Rasal; la HU-V-3003, de acceso a Javierrelatre; y la carretera local HF-0262-BA, de acceso a Atarés. Continúa además suspendida la circulación por la vía ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.

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Contenido multimedia:

Audio: Biendicho: Avances en el perímetro

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