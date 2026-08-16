El incendio de Riglos (Huesca) sigue "descontrolado", pero mejora su evolución

Incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca). - INFOAR

LAS PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Casto, ha subrayado que el incendio forestal declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue "descontrolado", pero mejora su evolución: "No se encuentra como ayer, está menos caliente que ayer".

En todo caso, en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrago (Cecopi), Bermúdez de Castro ha dejado claro que el incendio continúa "en una situación complicada, en un lugar muy complejo, con unas masas muy amplias, una dificultad muy grande". "Hay incendio para rato", ha recalcado.

Por un lado, hay "bastante tranquilidad" en el flanco izquierdo del incendio, donde incluso ya hay puntos que están "fríos" y el fuego no está dando "excesivos problemas", más allá de alguna reproducción en algún punto concreto. "La situación es mucho mejor", ha aseverado.

En cuanto a la jornada del domingo, había tres maniobras principales. Una de ellas en la parte sur, junto al pantano de La Peña y la localidad de Anzánigo, donde se ha logrado que el fuego no cruce la carretera a este núcleo. "Ha sido un éxito", ha apostillado el consejero.

DETENIDO EL AVANCE HACIA LA PEÑA OROEL

La mayor sensación de peligro sigue en la parte norte, que es notoria en la ciudad de Jaca, donde los vecinos ven una "gran humareda" y las llamas aproximándose al Monte Oroel, algo que también "se ha conseguido parar".

"Ahí se ha puesto un límite en la carretera de Oroel, donde se han puesto prácticamente muchísimas unidades para intentar salvaguardar el salto de esta zona y se ha conseguido", ha explicado. Por último, en la aprte baja, en la zona de Botaya, también se ha avanzado.

Finalmente, este domingo sí que se han producido tormentas que "han hecho diana" en la zona del incendio a media tarde, que han propiciado un momento "de menos tensión" en la franja horaria en la que el fuego se suele complicar, de 13.00 a 19.00 horas.

Por lo demás, los bomberos franceses han llegado a media tarde y el lunes comenzarán a trabajar en la zona. Ha sido necesario "muchísimo trabajo" por parte de Protección Civil para encontrarles un alojamiento en la zona y vecinos de Jaca han llegado a ofrecer incluso "casas particulares". "En momento complicados, la sociedad civil se moviliza y quiero agradecer sinceramente a muchísimos ciudadanos que han ofrecido sus propias viviendas".

Bermúdez de Castro se ha referido también al trágico accidente de tráfico que le ha costado la vida a un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha dejado otros tres heridos mientras trabajaban en la zona de la carretera del Monte Oroel. "Ellos estaban defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras", ha lamentado.

DISPOSITIVO NOCTURNO

El operativo ha alcanzado este domingo el millar de efectivos y más de 40 medios aéreos, con la ampliación del despliegue del Miteco o la UME y la incorporación de profesionales y medios procedentes de Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, que se suman a catalanes, navarros, valencianos, castellano-leoneses y riojanos, que ya llevan días sobre el terreno, así como al personal del Gobierno autonómico y las diputaciones y ayuntamientos de Huesca y Zaragoza. Se prevé que este lunes lleguen también efectivos desde el Principado de Asturias.

De cara a la noche, el operativo mantiene desplegados medios de distintas administraciones. Por parte de Infoar (Gobierno de Aragón), permanecen 14 brigadas terrestres, 12 autobombas y 3 bulldozer, junto con el Puesto de Mando Avanzado Ligero, técnicos del PMA, el Director Técnico de Extinción y personal de apoyo al Director de Extinción (GADEX), además del Puesto de Mando Avanzado 112.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) mantiene desplegados los BRIF de Daroca y Lubia. El Ministerio de Defensa mantiene activas cuatro secciones de la Unidad Militar de Emergencias, con 120 efectivos trabajando de forma simultánea en primera línea, 12 autobombas, 2 nodriza y 2 bulldozer.

Se suman también los Bomberos de la Comunidad de Madrid, con 3 autobombas, 40 efectivos y 1 nodriza; los Bomberos de Castilla-La Mancha, con 2 brigadas terrestres; los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca y de la Diputación de Huesca, cada uno con 1 autobomba y 1 nodriza; los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, con 2 autobombas; y los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, con 1 autobomba y 1 nodriza. El dispositivo se completa con bulldozer contratados.

EVACUACIONES Y POBLACIÓN AFECTADA

El incendio mantiene evacuadas 19 poblaciones, además de tres campings o campamentos, que suman un total de 1.046 personas evacuadas.

La mayor parte de las personas evacuadas se ha trasladado por sus propios medios o con familiares. 80 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones: 30 en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, 24 en el antiguo Hotel Villa de Ayerbe, 9 en La Liena Valero, 8 en el piso municipal de Ayerbe, 7 en la Residencia Vitalia de Jaca y 2 en la residencia Casbas.

La evolución del incendio mantiene también restricciones en las comunicaciones. Continúan cortadas la A-132 entre los puntos kilométricos 38 y 71, entre Murillo de Gállego y Puente la Reina; la N-240 entre los kilómetros 287,9 y 303, entre Jaca y Puente la Reina de Jaca; la pista asfaltada entre la N-240 y Alastuey; la A-1603 entre los puntos kilométricos 0 y 18; la HUV-3001 entre los puntos kilométricos 0 y 9, desde Rasal hasta el cruce con la A-1205; la A-1205 en todo su trazado entre el kilómetro 0 (Jaca) y el 41,5 en Santa María de la Peña (cruce con la A-132); la HF-0262-BA entre los puntos kilométricos 0 y 4, en el tramo Jaca-Atarés; y la A-2602 en el término municipal de Bailo.