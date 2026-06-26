El incendio de Tamarite (Huesca) "no está controlado" y los trabajos seguirán al menos "un par de días o tres"

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, y el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, presiden la reunión del Centro de Coordinación Integrado (Cecopi). - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha subrayado este viernes que se "ha avanzado muchísimo" en la extinción del incendio forestal declarado este jueves el incendio forestal declarado este jueves entre los municipios oscenses de Tamarite de Litera y Alcampell, pero ha dejado claro que "no está controlado" y que "hay que seguir trabajando un par de días o tres por lo menos".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi), Bermúdez de Castro ha afirmado que están "moderadamente satisfechos" con la evolución de la extinción, en la que han sufrido "una temperatura altísima" y "un viento del sur calentísimo", pero también un despliegue "increíble", con el apoyo de medios del Gobierno de España, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

No obstante, este sábado, el dispositivo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar) no contará con medios de otras comunidades ya que las circunstancias son "muy complicadas", con tormentas e incendios activos en Castilla y León, Navarra o Cataluña: "Vamos a renunciar a los medios que hemos pedido porque los necesitan más ellos que nosotros".

En cuanto a los desalojados, ha indicado que, en la localidad de Azanuy, la línea de fuego ha llegado a las casas y a "alguna paridera". Por tanto, los pocos habitantes evacuados van a dormir fuera esta noche también "por seguridad", a pesar de que en este momento sea la zona más lejana del frente".

En relación a la activación de la alerta rojo plus por riesgo de incendios forestales, que entre otras cosas restringe el uso de maquinaria agrícola que puedan generar chispas --que fue la causa de este incendio--, el consejero ha pedido a los agricultores "que sean comprensivos". "Perdemos dos días, entendemos que va a suponer un trastorno, pero más vale mirar por el interés general de todos", ha apuntado.

LOS VECINOS DE CALASANZ NO VENDRÁN

Por su parte, el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha incidido en que ha habido dos fases: una inicial, por la mañana, de terminar con focos puntuales en zonas de pinar, y a partir del mediodía, de control de las "pequeñas reproducciones". El resultado ha sido que "el perímetro no se ha incrementado absolutamente nada durante todo el día de hoy", aunque sigue siendo "muy grande", de más de 60 kilómetros.

"Tenemos que asegurar que ese perímetro no es totalmente seguro y no se puede reproducir a lo largo de los próximos días", ha añadido, a la vez que ha confirmado que finalmente no van a poder volver a sus casas los vecinos de Calasanz, dado que el pueblo sólo tiene una salida y existe la posibilidad de que pueda reavivarse el flanco derecho, con lo que seguirán desalojados una noche más.

La población evacuada asciende a 215 personas --160 de Azanuy, 50 de Calasanz y cinco de Alins--, la mayoría de las cuales han decidido marcharse a casas de familiares o amigos y el resto, 30 están realojadas en Monzón y otras 25 en Peralta de la Sal.

PROHIBICIONES QUE CONLLEVA LA ALERTA ROJA PLUS

Infoar mantiene el número de hectáreas quemadas en 4.300, el 70% de ellas terreno agrícola, con lo que no computan en la estadística de incendios forestales.

En general, la evolución del trabajo de extinción, en el que han participado este viernes unos 300 efectivos, "ha sido muy positiva", ha aseverado Clavero, y el apoyo de los medios aéreos, "muy eficaz", lo que ha dejado como resultado un perímetro "muy grande", pero un campo de cultivo "muy frío", con lo que esperan que los desalojados puedan volver a sus casas este sábado.

El director general ha explicado que la quema de todo el cereal fue "mucho más veloz" que la forestal debido a que "su grado de humedad es muy inferior", motivo por el que la velocidad de avance de las llamas ha sido "muy superior" en este incendio. De hecho, al entrar en el monte se ha producido "un frenazo", precisamente porque el arbolado "aún mantiene algo de humedad".

En relación a las prohibiciones de la alerta roja plus, ha recalcado que están suspendidas todas las actividades que se llevan a cabo en el medio natural o forestal y puedan producir chispas, deflagraciones o introducción del fuego. Por ejemplo, están prohibidos los toros de fuego --"Se puede hacer toro embolado, pero sin prenderle fuego", ha aclarado--, pero las actividades deportivas "se pueden hacer perfectamente"-.