Medios aéreos y terrestres centran las labores de extinción del incendio en Tamarite en el flanco derecho

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, en el PMA de Alcampell. - GOBIERNO DE ARAGÓN

Biendicho pide "prudencia", ya que las altas temperaturas y el viento siguen generando "cierta preocupación"

"Costará un par de días" que el fuego esté estabilizado, ha apostillado el responsable autonómico

ALCAMPELL (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha explicado que los medios aéreos y terrestres que actúan en la zona del incendio declarado en Tamarite y Alcampell, en la Comarca oscense de La Litera, están realizando un "ataque directo" para la extinción de las llamas en el flanco derecho, en las masas arbóreas, ya que hay "optimismo" con el izquierdo, donde "prácticamente ya no hay presencia de fuego".

Biendicho se ha expresado así este viernes en declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Alcampell, desde donde se analiza la evolución del incendio iniciado el jueves, 25 de junio, que ya alcanza unas 2.000 hectáreas de terreno calcinado, aunque "todavía es pronto" para precisar.

Las altas temperaturas y el viento "nos pueden generar cierta preocupación", ha reconocido el consejero autonómico, por lo que ha lanzado un mensaje de "prudencia" a la población y ha recordado que se ha activado la alerta rojo plus por riesgo extremo de incendios forestales en todo el territorio de la comunidad autónoma durante los días 26, 27 y 28 de junio.

Luis Biendicho también ha expresado su agradecimiento a los medios desplazados hasta la zona afectada, tanto al operativo del Gobierno de Aragón (Infoar) como a la ayuda recibida desde otras comunidades autónomas limítrofes, los ayuntamientos y otras instituciones, así como agricultores y voluntarios "que están peleando contra este incendio".

"Tenemos que ser optimistas", ha reconocido Biendicho, porque "en el flanco izquierdo nos encontramos con que prácticamente ya no hay presencia de fuego", mientras que en el derecho, en las masas arbóreas, "es donde se está realizando todo el ataque directo con medios aéreos y terrestres para frenarlo".

Ha asegurado el consejero autonómico que no hay que lamentar daños personales y los patrimoniales "son mínimos, muy pequeños", así que "vamos a confiar en que la situación siga evolucionando así".

El director de Extinción, Fracho Aso, ha alertado de que "entramos en las horas centrales, las peores de cara al posible comportamiento anómalo del incendio" y lo "importante que tenemos que destacar es que las maniobras que están ejecutando van teniendo éxito".

DESALOJADOS

Asimismo, el consejero de Medio Ambiente y Turismo ha trasladado toda su "preocupación y cariño" a los más de 200 vecinos desalojados de los municipios de Azanuy, Alins y Calasanz. "Ha habido un convoy para cada uno de los pueblos para poder recoger las pertenencias y lo más inmediato, porque ayer la labor que se realizó fue muy rápida, la evacuación fue muy buena", ha indicado.

"En cuanto podamos decir que el incendio está estabilizado, que aún costará un par de días, podrán volver con normalidad", ha expresado Luis Biendicho, que ha aclarado que, en cualquier caso, serán los técnicos los que decidan porque "esto es un frente de guerra".

OTRO INCENDIO

Por otro lado, Biendicho ha garantizado que los medios se mantendrán en la Comarca de La Litera, a pesar de que se haya declarado otro incendio en Cinco Villas, dado que la extinción del segundo, que ha comenzado este viernes, evoluciona de una forma "más favorable a la que inicialmente habíamos previsto".

"Hoy se han solicitado medios a otras comunidades autónomas, a Castilla y León, y van a hacer un pequeño refuerzo todos aquellos --medios-- que ya tenemos", como es el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Gobierno de España.

MEDIOS

Según han informado desde el Gobierno de Aragón, los medios que se encuentran sobre el terreno hacia el mediodía son, por parte de Infoar, siete helicópteros --seis ligeros más un medio--, un helicóptero de coordinación, siete cuadrillas helitransportadas, ocho autobombas, ocho cuadrillas terrestres, cuatro Buldozer, un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado y una CARPA Vehículos ligeros, además de tres miembros del Grupo de Apoyo al Director de Extinción (GADEX) y un director técnico de extinción.

Por parte del Servicio de Seguridad y Protección Civil, un Puesto de Mando Avanzado, dos vehículos ligeros, la Unidad Logística, dos técnicos Protección Civil y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de La Litera y el Cinca Medio, además del 061 con una UVI.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha puesto a disposición una decena de plazas de personas vulnerables y atención psicológica; mientras que los bomberos de la Diputación de Huesca están actuando con cuatro autobombas forestales, diez efectivos, dos vehículos ligeros y dos mandos.

Del mismo modo, el Miteco ha desplegado tres aviones anfibio tipo 2 alfa --Zapatones--, dos BRIF y dos Helicópteros, un avión de Coordinación y un avión anfibio FOCA. Además, hay dos pendientes de confirmación. En lo que respecta al Ministerio de Defensa, hay 148 efectivos de tres secciones del IV Batallón de la UME, un Bulldozer, un dron térmico y seis autobombas.

Desde otras comunidades autónomas colaboran en las tareas de extinción un avión anfibio y un avión de carga en tierra de la Generalitat Valenciana; y diez bomberos GRAF --Grup de Reforç d'Actuacions Forestals-- y tres vehículos ligeros de Cataluña Bombers.

Por último, el Ministerio del Interior ha desplazado 20 agentes de Guardia Civil y Cruz Roja ha habilitado 75 camas para equipar el pabellón en Monzón, un Soporte Vital Avanzado, dos vehículos de transporte especial, cinco vehículos y 20 efectivos.