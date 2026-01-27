La incidencia de gripe en Aragón es inferior al umbral de epidemia, con 39,7 casos cada 100.000 habitantes

Profesionales sanitarios realizan una vacunación en un centro de salud del sistema público aragonés. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe en Aragón ya es inferior al umbral de epidemia, con 39,7 casos cada 100.000 habitantes, datos correspondientes a la semana del 19 al 25 de enero. Ante esta cifra, el escenario de riesgo ha bajado del nivel 2 al 1, de acuerdo con el protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón.

Además, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, va a firmar la derogación de la Orden SAN/1584/2025, de 24 de noviembre, relativa al uso de mascarillas como medida de protección frente a las infecciones respiratorias agudas en Aragón, para su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

Esta orden permitía establecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla para los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios.

El objetivo era establecer medidas dirigidas a preservar la salud de la población y al control de las infecciones respiratorias agudas en Aragón. Se aplicó, en primer lugar, en la provincia de Zaragoza, una vez se declaró el escenario de riesgo 2, y, en las siguientes semanas, en las provincias de Huesca y Teruel, cuando alcanzaron también dicho escenario de riesgo 2.

El Gobierno de Aragón ha decidido mantener, por ahora, el nivel 1 de riesgo puesto que continúa existiendo circulación del virus de la gripe, aunque por debajo del umbral epidémico, situado para Aragón en 59,6 casos cada 100.000 habitantes, esta temporada.

Junto al umbral epidémico, se evalúan otros indicadores para establecer el escenario de riesgo, relacionados con la actividad asistencial. Uno de estos indicadores es el porcentaje de urgencias atendidas por gripe con respecto al total de urgencias en el Hospital Universitario Miguel Servet, que en esta semana es tan solo del 0,9% con respecto al total de urgencias atendidas, y que alcanzó su máximo en la semana del 8 al 14 de diciembre de 2025, coincidiendo con el pico máximo de incidencia.

En esa semana, las urgencias motivadas por la gripe fueron el 9,1% del total de urgencias atendidas en dicho hospital.

Pese a esta evolución favorable, desde la dirección general de Salud Pública señalan que, ante las bajas temperaturas y considerando que aún quedan dos meses para dar por finalizada la temporada de enfermedades respiratorias agudas, podría llegar a producirse una nueva curva ascendente en la incidencia.

Por ello, se mantiene la recomendación a la ciudadanía de aplicar medidas básicas de higiene para el control de las enfermedades respiratorias, como extremar la higiene de las manos, la adecuada ventilación de espacios interiores y el uso de mascarilla, cuando se tengan síntomas respiratorios, especialmente al acceder a los centros y servicios sanitarios y sociosanitarios, si se va a estar en contacto con personas vulnerables, y en espacios cerrados con aglomeraciones de personas.