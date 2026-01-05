Incidencias aisladas y dos accidentes leves en las carreteras de Aragón, que mantiene la alerta por nieve y frío

Quitanieves en una carretera turolense. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón mantiene el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta ante la continuidad del episodio de nevadas y bajas temperaturas, y las posibles afecciones que pueda generar en carreteras, municipios y servicios en distintos puntos de la comunidad autónoma. De momento, se han registrado incidencias aisladas y dos accidentes por salida de vía que no han causado heridos.

Durante esta pasada noche se han registrado incidencias puntuales en el tránsito de vehículos pesados, lo que ha motivado la restricción temporal de circulación en varias carreteras de la red nacional, ha informado el Ejecutivo aragonés.

En concreto, se han limitado los tránsitos en la N-234 --entre Calamocha y el límite provincial de Zaragoza, y entre Calatayud y el límite provincial de Soria--; así como en la N-211 --entre Alcañiz y Fraga--. A estas horas, el tráfico se encuentra normalizado en todas estas vías.

En la red secundaria, se han producido incidencias puntuales por placas de hielo, especialmente en zonas altas de la Sierra de Albarracín, con afectaciones en localidades como Pozondón, Orihuela del Tremedal, Bronchales y Noguera.

En el Pirineo, durante la noche, también se han registrado incidencias aisladas en la red secundaria, principalmente en las comarcas de Jacetania y Sobrarbe, que actualmente han sido normalizadas. Además, a primera hora de la mañana se reportaron placas de hielo en la A-129, en la Sierra de Alcubierre.

En cuanto a accidentes, se han registrado dos salidas de vía relacionadas con placas de hielo: un turismo en el cruce de la A-1415 con la N-211, en Gargallo (Teruel); y un camión cisterna de transporte de sal en Val de San Martín (A-211, Campo de Daroca, Zaragoza). En ninguno de los dos incidentes se han producido heridos.

PRUDENCIA Y PRECAUCIÓN

El Gobierno de Aragón ha recordado que el frío intenso se mantendrá durante los próximos días y que, en determinadas zonas, podrían producirse nevadas.

Por ello, el mensaje sigue siendo el de prudencia y extrema precaución al volante, especialmente en la red secundaria y en zonas de montaña.

Asimismo, ha insistido en la recomendación de informarse a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

ALERTAS EN LAS TRES PROVINCIAS

En estos momentos, hay alerta amarilla por nevadas en la Ibérica zaragozana, en la Ribera del Ebro y en el sur de la provincia de Huesca, y por temperaturas mínimas en el Pirineo oscense.

Además, hay aviso amarillo por temperaturas mínimas en las Comarcas turolenses de Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo.

Protección Civil y la Dirección General de Carreteras han reforzado la coordinación y los medios por las posibles afecciones en vías y servicios ante la borrasca Francis, que mantiene alta incertidumbre meteorológica.