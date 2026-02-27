Un informe jurídico sostiene que no hay inconveniente legal en vincular la ZBE a episodios de contaminación

Archivo - Plano de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza recoge que "no hay inconveniente legal" en vincular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a episodios de contaminación, que impidan el acceso de vehículos a la parte delimitada del Casco Histórico y así proceder al inicio de la modificación de la ordenanza municipal que la regula.

De esa forma se cumple con la legislación vigente que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a habilitar una ZBE y tampoco se pierden las ayudas al transporte que en el caso de Zaragoza alcanzan los 22 millones de euros entre 2025-26 del Ministerio de Transportes para que el billete del autobús urbano y el tranvía estén bonificados al 40 por ciento junto con las aportaciones del Ayuntamiento de la capital aragonesa.

En concreto, el informe analiza la adecuación de la modificación de la ordenanza de ZBE al Real Decreto-Ley 17/25, de 23 de Diciembre, de medidas de promoción del uso del transporte publico mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje, y, normas reglamentarias de desarrollo.

El informe recoge que las restricciones de acceso y circulación de vehículos tienen como finalidad última el cumplimiento de varios objetivos, como la calidad del aire, por lo que "no encontramos inconveniente legal alguno a que se vincule su activación a episodios de contaminación mediante sistemas de alerta sin que tengan que tener estas restricciones carácter fijo y permanente".

En este sentido, se indica que cualquier modificación de la ordenanza municipal "debe ajustarse, como no puede ser de otro modo, a estos requerimientos legales", por lo que se puede utilizar "cualquier sistema de restricción" que garantice el cumplimiento de los objetivos de la normativa vigente.

Así, precisa que se "seguirán cumpliendo" los requisitos establecidos en el Capítulo Ill del Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre para acceder a las ayudas directas al transporte público en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

GASES Y PARTÍCULAS

El procedimiento de modificación de la ordenanza municipal de ZBE tendrá que seguir el trámite que recoge el reglamento municipal y tras la aprobación por el Gobierno de la ciudad se deberá someter al debate y aprobación definitiva por el pleno previo plazo de exposición pública para presentar alegaciones y reclamaciones y las enmiendas por parte de los grupos municipales.

El informe de la Asesoría Jurídica determina que cualquier modificación de la actual ordenanza debe cumplir con el Real Decreto 1 052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las ZBE, que en su artículo tercero, dice que deberá contribuir mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático.

Asi, la ZBE tiene que ajustarse al artículo 7 y establecer objetivos cuantificables de la calidad del aire que supongan una mejora de la situación de partida en el interior de su perímetro; y también al artículo 8 que obliga definir objetivos para 2030 medibles y cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en las ZBE, de modo coherente con los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en particular, con la reducción del vehículo privado frente al resto de modos de transporte.

El objetivo de mejora de calidad del aire en las ZBE se debe poder cuantificar y en caso de superar los valores legislados se tienen aplicar medidas.

En el caso de Zaragoza, la evolución de los distintos contaminantes en los últimos años ha sido favorable manteniendo una tendencia general "por debajo" de los límites establecidos en la legislación. En concreto en 2022, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono y monóxido de carbono registraron unos valores de inmisión "por debajo" de los límites establecidos en la legislación vigente.

Las partículas PM10 y PM2,5 "no superaron los límites" tanto en promedio diario, como en promedio anual; el sulfuro de hidrógeno "superó" los valores límites de calidad del aire, en lo relativo a la legislación en la estación del Picarral.

En la actualidad, la ZBE de Zaragoza, en vigor desde diciembre de 2025, restringe el acceso a vehículos sin etiqueta ambiental --tipo A-- en el Casco Histórico de lunes a viernes, de 08.00 a 20.00 horas y pueden acceder de forma libre vehículos con distintivo B, C, ECO y CERO.

El perímetro de la ZBE de Zaragoza está delimitado por las calles Coso, Conde Aranda, Mayoral, plaza de España, paseo Echegaray y Caballero, y calle San Vicente de Paúl.

El origen de este informe de la Asesoría Jurídica es un encargo del Gobierno de Zaragoza para tener la seguridad jurídica de que legalmente es posible modificar la ZBE y de este modo lograr que el grupo municipal de Vox apoyara el presupuesto de 2026, como así ha ocurrido este pasado jueves en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.