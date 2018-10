La iniciativa 'Iglesia por el trabajo decente' advierte de la precaria situación laboral en Aragón

Publicado 06/10/2018 12:59:37 CET

La iniciativa 'Iglesia por el trabajo decente', impulsada por distintas entidades diocesanas, ha advertido de la "precaria" situación laboral con la que conviven miles de aragoneses, al tiempo que han lamentado que su realidad "sigue siendo dramática".

Las entidades Diocesanas de Cáritas, Centro Pignatelli, Comunidades de Vida Cristianas (CVX), Delegación de Pastoral Obrera, Hermandades Obreras de Acción Católicas (HOAC), Juventud Obrera Cristiana (JOC), Parroquia de San Mateo (Zaragoza), Vicaría II (MIDE) y Vedrunas Almozara, forman parte de esta iniciativa, que ha difundido un manifiesto en el que advierten de que la "precaria" situación laboral de muchos españoles.

Con motivo del la Jornada Mundial por el trabajo decente, que tendrá lugar este domingo, 7 de octubre, las entidades firmantes han alertado de que "nuestro injusto marco laboral y social desplaza y descarta a millones de personas del acceso a un trabajo digno".

"Nuestro país ocupa un triste papel de liderazgo en problemas como pobreza laboral, insostenible desempleo, hogares con todos sus miembros en paro y normalización de la contratación temporal y precaria, por no hablar de la pérdida de la vida o la desprotección de quienes son descartados del trabajo", han reivindicado desde la iniciativa.

Esta realidad es consecuencia, según han comentado, de la forma en la que se organiza la sociedad, donde, como dice el papa Francisco, "no todos tienen la posibilidad de estar unidos por la dignidad del trabajo, esa sociedad no va bien: ¡no es justa! Va contra el mismo Dios, que ha querido que nuestra dignidad comience desde aquí. La dignidad no nos la da el poder, el dinero, la cultura, no, ¡La dignidad nos la da el trabajo! Y un trabajo digno, porque hoy tantos sistemas sociales, políticos y económicos han hecho una elección que significa explotar a la persona".

El apoyo a los objetivos de esta jornada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el movimiento sindical mundial (CSI) o el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) constata la creciente preocupación global que existe sobre la importancia del trabajo decente.

PROPUESTAS

Ante esta realidad de precariedad laboral para muchas personas, la iniciativa 'Iglesia por el Trabajo Decente' ha lanzado tres propuestas para fomentar un modelo laboral "decente". La primera apuesta por configurar "un sistema económico que conciba el trabajo como un bien para la vida, que ponga en el centro a las personas y al medio ambiente, y que fomente la conciliación con la vida familiar a través de unas relaciones laborales más justas, igualitarias, solidarias y sostenibles".

Asimismo, proponen "reclamar el compromiso de los poderes públicos con la construcción de un sistema económico y laboral más justo. Para ello, urge derogar las normas que precarizan la vida de las personas, favorecer el acuerdo mediante el diálogo social y asignar partidas presupuestarias de apoyo a la creación o la transformación de empresas que desarrollen estos criterios y generen prácticas laborales acordes con la dignidad de todos los trabajadores".

Por último, desde esta iniciativa quieren que se de visibilidad a todas las empresas que, en su actividad diaria, "desarrollan estos criterios", de forma que quede patente que "es posible funcionar de otra manera y para que reciban el apoyo de toda la sociedad". "Estas experiencias son ejemplos reales de buenas prácticas que nos enseñan caminos de humanización acordes al proyecto que Dios tiene para todos", han remarcado.

El Manifiesto concluye con una llamada de las entidades promotoras de la iniciativa 'Iglesia por el Trabajo Decente' a toda la comunidad cristiana a dar cuenta, primero, de la situación de desigualdad en el acceso al trabajo decente y la negación de dignidad que conlleva y, segundo, a apoyar aquellas realidades laborales que favorecen un trato de dignidad y justicia.

ECOFEMINISMO

El grupo de 'Iniciativa por el Trabajo Decente Zaragoza' ha organizado esta semana un acto para reflexionar, en clave ecofeminista, sobre el concepto del trabajo. Todo ello, vinculado a un sector sobre el que se viene sensibilizando en los últimos años, como es el de los cuidados y del hogar, uno de los que "mayor precarización presentan".

En Aragón, existe una tasa de pobreza del 17 por ciento que afecta a más de 220.000 personas. Además, el 29,48 por ciento de la población aragonesa llega con dificultad a final de mes, lo que supone un total de más de 59.000 personas, según datos de la encuesta de Condiciones de Vida de 2017 del Instituto Aragonés de Estadística.

Asimismo, la exclusión social severa (30 por ciento de la renta media en Aragón) asciende a 2,60, que afecta a 33.712 aragoneses y, en cuanto a desempleo, los parados de larga duración en Aragón ascienden a 22.869 personas y, en la provincia de Zaragoza, a 18.776, según datos de la misma encuesta.