Los inicios creativos de Paco Roca en el cómic protagonizan la nueva exposición del Centro de Historias

Imagen de la exposición "La edad de piedra de Paco Roca... Y alguna cosita más", que se puede ver en el espacio Tránsito del Centro de Historias de Zaragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Historias de Zaragoza presenta en el espacio Tránsito "La edad de piedra de Paco Roca... y alguna cosita más", una exposición que propone descubrir la faceta menos conocida de uno de los autores fundamentales del cómic contemporáneo español: sus primeros dibujos, influencias, aprendizajes y trabajos anteriores a la consolidación de su trayectoria profesional.

Comisariada por el diseñador y editor de cómic, MacDiego, la muestra se puede visitar hasta el 10 de enero de 2027 y reúne 125 imágenes y piezas, la mayoría originales, que permiten seguir la evolución del dibujante desde los 9 años hasta sus primeras publicaciones profesionales.

Antes de títulos como "Arrugas" --Premio Nacional de Cómic de España en 2008--, "La casa", "Los surcos del azar", "Regreso al Edén" o "El invierno del dibujante", hubo cuadernos, garabatos, trabajos escolares, fanzines y numerosos ejercicios de aprendizaje.

La exposición dirige la mirada precisamente hacia ese periodo menos conocido para mostrar cómo Paco Roca fue experimentando con diferentes técnicas, aprendiendo de sus referentes y construyendo poco a poco el lenguaje gráfico y narrativo que posteriormente definiría su obra.

El recorrido reúne dibujos realizados durante la infancia, trabajos escolares y de su etapa como estudiante de ilustración, bocetos, páginas a tinta, fanzines, diseños, encargos, trabajos publicitarios y primeras publicaciones profesionales. También se exhiben portadas de sus cómics y materiales que permiten reconocer, todavía en un estado inicial, algunos de los rasgos que terminarían formando parte de su universo creativo.

DIBUJAR PARA APRENDER

Paco Roca nace en Valencia en 1969 y desde pequeño muestra una especial afición por el dibujo y la animación. Dibuja en casa, en el colegio, para sus amigos y en cualquier cuaderno que tuviera a mano. Parte de aquellos primeros trabajos se han conservado gracias a su madre, Antonia, y forman parte ahora de una exposición que permite comprobar cómo aquella actividad infantil fue convirtiéndose progresivamente en una vocación.

Tras su paso por la Escuela de Artes y Oficios, comienza a trabajar en diferentes ámbitos relacionados con la ilustración, realizando encargos para revistas, agencias de publicidad y otros proyectos. Su trayectoria incluye también trabajos vinculados a algunas de las discotecas de la denominada 'Ruta del bacalao'.

En aquella etapa son fundamentales sus referentes. A finales de los años 80, Paco Roca y el diseñador y editor de cómic, MacDiego, coinciden en la Escuela de Artes y Oficios y comparten influencias como Tintín, Astérix, Corto Maltés, Blueberry, Gallardo, Max, Mique Beltrán, Sento Llobell, Corben, Liberatore y, especialmente, Moebius. Esa generación de autores forma parte del paisaje cultural sobre el que ambos construyeron sus primeros pasos profesionales.

La segunda mitad de los años 90 lleva a Paco Roca a publicar algunos relatos en "Kiss Comix" y posteriormente a "El Víbora". En 2001, la editorial La Cúpula publica "El juego lúgubre", dando paso a una trayectoria que continuaría creciendo hasta convertirlo en uno de los autores más destacados del cómic español contemporáneo.

Esa trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional del Cómic en 2008 por "Arrugas", el Premio Eisner a la mejor edición de material internacional en 2020 por "La casa" y el Premio de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic) de 2020 por "Regreso al Edén". En 2025 recibió además el Gran Premio de Comic Barcelona por el conjunto de su carrera.

125 PIEZAS PARA RECORRER UNA TRAYECTORIA

Entre las 125 piezas reunidas se pueden ver dibujos de infancia, cuadernos y ejercicios de aprendizaje, bocetos y estudios, páginas originales a tinta, primeros fanzines, carteles para discotecas, trabajos publicitarios, primeras publicaciones profesionales y portadas de sus cómics más tempranos.

La muestra incluye asimismo un Goya, ediciones de "Arrugas" en una treintena de lenguas, fragmentos de guiones y otros materiales que permiten reconstruir el proceso creativo y profesional de Paco Roca. Más que detenerse únicamente en el resultado final, la exposición pone el foco en las pruebas, los intentos, las influencias, las dudas y las soluciones que acompañaron la formación del dibujante.

"La edad de piedra de Paco Roca... y alguna cosita más" propone así mirar la trayectoria del autor desde un lugar diferente: no desde los premios ni desde el reconocimiento alcanzado posteriormente, sino desde sus comienzos y desde el proceso mediante el que una afición por dibujar terminó convirtiéndose en una profesión.

COLOQUIO CON PACO ROCA

Como complemento a la exposición y en el marco de las actividades organizadas por el Salón del Cómic de Zaragoza, el próximo 20 de octubre, a las 18.30 horas, se celebrará en el Centro de Historias un coloquio abierto al público con la participación de Paco Roca; El comisario, MacDiego; y Juan Royo Abenia.

El encuentro permitirá profundizar en los primeros años creativos del autor, las influencias que marcaron su trayectoria y el proceso que lo llevó desde aquellos dibujos iniciales hasta su consolidación profesional.