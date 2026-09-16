Instalada en la nueva plaza de San Miguel la pérgola que funcionará como innovador refugio climático

Instalación de la pérgola en la nueva plaza de San Miguel. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de urbanización avanzan en la reforma integral de la plaza de San Miguel. Los operarios han instalado ya la pérgola que funcionará como refugio climático, ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Zaragoza.

Tras un complejo proceso de sustitución de servicios subterráneos, el minucioso proceso de excavación y estudio para garantizar el máximo respeto y conservación del patrimonio arqueológico hallado, y la apertura de la calzada, los trabajos de pavimentación y urbanización en las nuevas y ampliadas aceras de la plaza encaran su recta final.

Todas las actuaciones siguen su curso segun lo previsto para abrir este renovado espacio al uso ciudadano antes de las próximas fiestas del Pilar. Esta reforma integral supone una mejora sustancial del espacio público.

Se ha priorizado la accesibilidad universal, la ampliación de las zonas verdes y la plantación de nuevo arbolado, manteniendo en todo momento un estricto cuidado por los ejemplares ya existentes.

En esta línea, a lo largo de esta manana se ha comenzado la instalación de un equipamiento singular que se convertirá en parte del nuevo atractivo de la plaza: una pérgola de sombra interactiva.

Durante la redacción del proyecto, y en diálogo con el entorno, se valoró la peticion formulada sobre la instalacion de una fuente de agua ornamental. Sin embargo, tras el análisis del Servicio de Infraestructura Verde, se seleccionó la solución técnica de la pérgola, al ser mucho más completa, eficiente y adaptada a los retos medioambientales de la ciudad.

Frente a una lámina de agua estática, que no da sombra, limita el espacio de paso y supone un mayor gasto hídrico, la nueva pérgola es una solución urbanística que aporta diversos beneficios claros y directos: "No supone una barrera arquitectonica, mejora la accesibilidad en el tránsito sin variar los itinerarios obstaculizando la movilidad peatonal.

Además, "proporciona un amplio espacio de reunión a la sombra que integra un innovador sistema de aspersión por goteo tipo lluvia, diseñado específicamente para refrescar el ambiente durante las jornadas calurosas.

"A diferencia de una fuente tradicional, el sistema de lluvia funciona exclusivamente a demanda a traves de un pulsador. Esto garantiza que el agua solo se utilice cuando es necesario, reduciendo drásticamente el consumo hídrico".

"Permite la movilidad peatonal bajo su estructura y añade una zona de juego de agua manipulable y segura para los mas pequeños. "La infraestructura cuenta con paneles solares instalados en su cubierta, los cuáles alimentan de forma 100% autónoma un sistema de iluminación LED, embelleciendo y asegurando el entorno por la noche".

Con esta intervencion, "Zaragoza reafirma su compromiso con un urbanismo inteligente, que respeta su pasado histórico mientras aplica soluciones eficaces, sostenibles y funcionales para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos".

"Ademas, esta solución permite la convivencia con todos los árboles de gran porte que se han mantenido durante las obras, a los que se sumaran 14 nuevos arboles exclusivamente en el ámbito de la plaza de San Miguel, ademas de las siete nuevas jardineras florales y otras siete arbustivas".

ESTUDIOS URBANOS Y MEDIOAMBIENTALES

Existen numerosos estudios sobre la mitigación de la Isla de Calor Urbana (UHI) en el campo del urbanismo bioclimático. Investigaciones sobre microclimas urbanos, como las desarrolladas por grupos de investigación de universidades europeas o en proyectos europeos de adaptación climática, concluyen consistentemente que, en espacios abiertos, la aspersión y nebulización son las infraestructuras hídricas mas eficientes para reducir el estrés térmico peatonal.

Las láminas de agua se catalogan en estos estudios principalmente como elementos estéticos y acústicos, no como refrigeradores ambientales eficientes.

La pérgola --refrigeración evaporativa activa--, al emitir agua en nebulización o microaspersión, multiplica exponencialmente su superficie de contacto con el aire.

Estas microgotas se evaporan casi instantáneamente. Para que el agua pase de estado líquido a gas, necesita absorber calor del aire circundante.

Este proceso físico roba calor al ambiente, reduciendo la temperatura del aire entre cinco y diez grados centígrados en climas secos como el de Zaragoza.

Por contra, la lámina de agua de una fuente plana --refrigeración pasiva-- tiene una superficie de evaporación muy pequena en relación con su volumen total. El agua se evapora muy lentamente, por lo que apenas roba calor al aire. Su efecto térmico se limita a refrescar un poco el suelo por inercia térmica, reduciendo la temperatura del aire apenas uno o dos grados y sólo en su perímetro mas inmediato.