El Instituto de Lenguas Modernas de la USJ reconocido como centro acreditado por el Instituto Cervantes

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ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad San Jorge (USJ)ha sido reconocido oficialmente como 'Centro Acreditado por el Instituto Cervantes', tras superar con éxito el exigente proceso de evaluación establecido por el Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes (SACIC), la única acreditación en el ámbito internacional centrada exclusivamente en la enseñanza de español como lengua extranjera.

Este reconocimiento, efectivo desde el pasado mes de marzo, supone un aval a la cultura de reflexión y excelencia académica por la que apuesta la USJ en la enseñanza de lenguas, con profesionales preparados para desenvolverse en entornos globales, ha informado la universidad privada.

La acreditación avala el compromiso con la calidad tanto en la actividad académica como en la atención al estudiante, y sitúa a este Instituto de la USJ en el mapa internacional de centros que, además de cumplir con los más altos estándares en la enseñanza del español y la difusión de la lengua y la cultura hispánicas, apuestan por la mejora continua.

El Instituto Cervantes es la institución pública española encargada de promover la enseñanza y el uso del español y difundir las culturas hispánicas en todo el mundo.

Este organismo colabora con entidades nacionales e internacionales para garantizar la calidad en este ámbito y fomentar el intercambio cultural. Actualmente, está presente en más de 100 ciudades de 54 países.