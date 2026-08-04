Investigado un conductor por un adelantamiento temerario en Gurrea de Gállego (Huesca)

Adelantamiento temerario de un turismo en la carretera A-124. - GUARDIA CIVIL.

HUESCA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca ha investigado a un conductor, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por un adelantamiento temerario realizado en el término municipal de Gurrea de Gállego, en la carretera A-124.

La Benemérita recibió el 13 de julio la denuncia de un usuario de la vía con una grabación de vídeo en la que se apreciaba una posible conducción temeraria en la A-124.

En las imágenes aportadas se observa como un turismo inicia un adelantamiento por su carril izquierdo a un vehículo articulado, invadiendo completamente el carril contrario. Mientras realizaba la maniobra y coincidiendo con la circulación de una furgoneta y del vehículo que hace la grabación, en sentido opuesto, obligó a estos a realizar maniobras evasivas de desplazamiento hacia el margen derecho de la calzada para evitar la colisión. El vehículo articulado adelantado, el turismo y la furgoneta, llegaron a cruzarse de forma simultánea.

Tras las investigaciones realizadas por los agentes, el 14 de julio localizaron e identificarn al conductor, un varón de 36 años de edad y vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), a quien han investigado, entregando las diligencias al juzgado de guardia de la ciudad de Huesca.

La conducción con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad física de las personas constituye un delito contra la seguridad vial previsto en el Código Penal.

Este tipo de conductas puede ser castigado con penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante el tiempo que determine la autoridad judicial.

Cuando la conducción se realiza con manifiesto desprecio por la vida de los demás usuarios de la vía, las penas previstas pueden ser de mayor entidad debido a la especial gravedad del riesgo generado.

La Guardia Civil recuerda que los adelantamientos únicamente deben realizarse cuando existan las condiciones de visibilidad, distancia y seguridad suficientes para completarlos sin poner en peligro a otros usuarios de la vía.

Asimismo, agradece la colaboración ciudadana, ya que la aportación de imágenes o información sobre conductas que supongan un grave riesgo para la seguridad vial contribuye a la identificación de los responsables y a la prevención de accidentes de tráfico con consecuencias potencialmente fatales.