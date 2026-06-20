Investigadoras del CITA participan en el Congreso Mundial de Reproducción Animal en Japón

Archivo - Investigadores del CITA participan en el XXVIII Congreso Internacional ANEMBE - CITA - Archivo

ZARAGOZA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadoras del departamento de Ciencia Animal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) asistirán del 22 al 26 de junio al 20º Congreso Mundial de Reproducción (ICAR) en la localidad japonesa de Obihiro.

Se trata de un evento que se celebra cada cuatro años y reúne a los académicos, científicos y profesionales más destacados en el campo de la reproducción animal. Durante este encuentro científico las investigadoras Albina Sanz, Leire López de Armentia, Melissa Carvajal-Serna y Belén Lahoz presentarán los resultados obtenidos en sus últimos proyectos.

Concretamente Albina Sanz y Leire López de Armentia acudirán con dos comunicaciones del proyecto FETALNUT, que ha analizado las consecuencias de la subnutrición en el último tercio de gestación de vacas nodrizas y ha evaluado el hidroxitirosol como herramienta nutricional para mejorar la salud y el rendimiento productivo de las vacas de carne y de su descendencia. En el congreso se mostrará el estudio realizado en las terneras, durante su fase de recría, de gestación y de su primera lactación, hasta el destete de las crías.

El proyecto, titulado 'Subnutrición fetal y suplementación con hidroxitirosol en un sistema productivo de vacuno de carne', ha estado coordinado por la investigadora del departamento de Ciencia Animal del CITA Albina Sanz, y ha contado con financiación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marco de la convocatoria de proyectos coordinados 'Generación del Conocimiento' y 'Retos Investigación' (2021-2024).

Por su parte, las investigadoras Belén Lahoz y Melissa Carvajal-Serna presentarán un trabajo en el que se evalúa la eficacia de diferentes protocolos reproductivos y su relación con la hormona antimulleriana, como marcador de la población folicular ovárica, aplicados a varias razas ovinas autóctonas como la raza Ansotana, Roya Bilbilitana, Maellana, Cartera, Ojinegra de Teruel y Rasa Aragonesa, en el marco de diferentes programas de conservación ex situ de razas amenazadas y programas de mejora genética.

USO SOSTENIBLE DE LAS RAZAS PURAS

El trabajo analiza los resultados obtenidos en los últimos años en el marco de varios proyectos que han contado con financiación autonómica y nacional coordinados por la investigadora del departamento de Ciencia Animal Belén Lahoz y orientados a la obtención y procesamiento de material reproductivo para ser preservado en los Bancos de Germoplasma Animal, como estrategia clave para la conservación ex situ y el uso sostenible de las razas puras de ganado.

La investigadora Melissa Carvajal-Serna, beneficiaria de un contrato Juan de la Cierva, también participará en el congreso mediante la presentación de un póster que muestra los resultados obtenidos dentro del proyecto liderado por la investigadora Rosaura Pérez-Pé de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, titulado 'El receptor de melatonina MT1 como herramienta de mejora de los parámetros reproductivos del morueco', financiado también por la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Los resultados que se presentan son fruto de varios años de investigación centrados en el receptor MT1 y en su papel en la regulación de la estacionalidad reproductiva de la especie ovina. El objetivo general ha sido profundizar en los mecanismos biológicos asociados a la acción de la melatonina sobre la función reproductiva y evaluar el potencial de determinados marcadores genéticos para su aplicación en programas de mejora y selección de reproductores.